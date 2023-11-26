Зеленский обвинил польских перевозчиков в создании проблем на границе Украины

Читайте нас в:

По его словам, Польше необходимо дать больше времени для решения ситуации.

«На границе у нас есть трудности. Считаю, прежде всего, из-за политических шагов соседнего государства. Нам необходимо следовать четкому плану и проводить взвешенную политику», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что киевский режим уже работает в этом направлении.

«Из-за каких-то новых вопросов перед Украиной встал новый вызов на границах. Надеюсь, что Польша сможет разрешить эту ситуацию», - добавил он.

С начала ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные КПП на границе с Украиной. Недовольство поляков связано с тем, что из-за демпинга со стороны украинских коллег они начали терять работу.