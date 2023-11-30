Зеленский не сможет подписать закон о призыве из-за страха перед украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский боится утверждать закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, потому что это может вызвать негативную реакцию украинцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам главы исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко, подписание закона может настроить население против украинского руководства, которое планирует продолжать боевые действия.
«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения „мир любой ценой“», - указал эксперт.
Депутат Рады Роман Костенко заявил, что парламент принял закон, поэтому формально он уже вступил в силу. Парламентарий также признался, что с призывом на Украине возникли трудности.
Ранее председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей. Он отметил, что это упростит призыв, так как в этих списках находится «наиболее правдивая информация».