Зеленский не сможет подписать закон о призыве из-за страха перед украинцами

По словам главы исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко, подписание закона может настроить население против украинского руководства, которое планирует продолжать боевые действия.

«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения „мир любой ценой“», - указал эксперт.

Депутат Рады Роман Костенко заявил, что парламент принял закон, поэтому формально он уже вступил в силу. Парламентарий также признался, что с призывом на Украине возникли трудности.

Ранее председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей. Он отметил, что это упростит призыв, так как в этих списках находится «наиболее правдивая информация».