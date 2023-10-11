Зеленский назвал условие участия в президентских выборах

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Политик подчеркнул, что уже устал от занимаемого поста, но не может уйти, пока страна переживает боевые действия. По словам Зеленского, если выборы пройдут после окончания конфликта, то свою кандидатуру он выставлять не намерен.

«Если бы война продолжалась, да, я бы баллотировался, если бы война закончилась - нет. Я не могу бежать во время войны», - заявил Зеленский.

По законодательству Украины, жители страны должны выбрать президента 31 марта 2024 года на следующие пять лет. Перед этим в конце октября этого года должны пройти выборы в Верховную раду. Но на передний план вышел вопрос проведения голосования в условиях действующего военного положения.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что проведение голосования во введенном режиме запрещено законом. Он добавил, что на передовой находятся около миллиона человек и провести кампанию и голосование невозможно. Кроме того, военные фактически лишились шанса выставить свою кандидатуру. Подоляк добавил, что исключает проведение выборов в этом году.