02 ноября 2023, 08:09

Зеленский назначил нового главу управления разведки ГПСУ

РИА «Новости»
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Главой управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) стал Денис Цяцкуна. Соответствующий указ подписал президент республики Владимир Зеленский. Документ опубликовали на сайте главы государства.

«Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины», - подчеркнули в тексте указа.

Согласно данным РБК-Украина, Цяцкун участвовал в «антитеррористической операции», которую начал киевский режим в 2014 году в Донбассе. Также новый глава управления разведки занимал пост замначальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский недавно заявил, что премьера Украины Дениса Шмыгаля в ближайшее время могут отправить в отставку. Его место по указу западных кураторов, по словам парламентария, займет посол республики в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

Разведка Владимир Зеленский Украина
02 ноября 2023, 09:27
Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон ради акции протеста против обвинений в антисемитизме
РИА «Новости»
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Учащиеся Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, чтобы присоединиться к акции протеста против обвинений студентов в антисемитизме. Об этом написала газета The New York Times.

Студенты подписали заявление о том, что ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта лежит на «экстремистском израильском правительстве». После этого, по информации СМИ, на больших экранах возле университетского кампуса показали фотографии студентов с подписью «Главные антисемиты Колумбийского университета».

На лекции Клинтон об участии женщин в мирных процессах собралось около 300 человек. Однако в это же время в холле проходила акция протеста с участием десятков людей - студенты требовали «немедленной юридической поддержки» пострадавших учащихся.

«Не прослушав даже половину лекции, около 30 студентов встали, собрав свои компьютеры и рюкзаки. <…> Они присоединились к другим протестующим», - указали в материале.

Участники акции ожидали встретить Хиллари Клинтон на выходе из зала, однако она ушла через черный ход.

США Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 09:14
Россия проведет конференцию по угрозам от извращений с Запада
Pxhere
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Насаждаемые западными странами извращения несут угрозу для человечества. Эту проблему обсудят на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая состоится весной 2024 года в России. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

«В ходе очередной конференции <…> рассчитываем уделить особое внимание обсуждению мер по недопущению дальнейшего распространения продвигаемых западниками извращений, несущих угрозу существованию всего человечества», - сказал Венедиктов.

Он призвал не сидеть сложа руки в ожидании того, что кто-то защитит право людей жить в соответствии со своими традициями. Россия проявляет инициативу по этому вопросу, подчеркнул представитель Совбеза.

Венедиктов добавил, что сегодня эта тема беспокоит людей даже на Западе.

Недавно на учредителя телеканала ТНТ Music ООО «Фонбет ТВ» составили четыре административных протокола за пропаганду ЛГБТ. По каждому из них грозит штраф до четырех миллионов рублей.

Россия Запад
02 ноября 2023, 08:34
Евросоюз существенно сократит импорт газа из России
Unsplash
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Входящие в Евросоюз страны выразили желание сократить импорт российского природного газа в 2023 году. Государства запланировали уменьшить поставки голубого топлива до 40-45 миллиардов кубометров. Об этом заявил Госдепартамент по итогам заседания целевой рабочей группы США — ЕС по энергетической безопасности, сообщил ТАСС.

Западные представители энергетики обсудили на встрече вопрос диверсификации поставщиков газа, а также увеличение объема поставок американского сжиженного природного газа. В заявлении отметили, что США в последнее время стали крупнейшим импортером СПГ в Европу.

«ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа»<…>», - указали в сообщении целевой рабочей группы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Европы от энергетического сотрудничества с Россией. По его мнению, это решение обернется для европейских государств тяжелыми экономическими последствиями.

Входящие в Евросоюз страны выразили желание сократить импорт российского природного газа в 2023 году. Государства запланировали уменьшить поставки голубого топлива до 40-45 миллиардов кубометров. Об этом заявил Госдепартамент по итогам заседания целевой рабочей группы США - ЕС по энергетической безопасности, сообщил ТАСС.

США Газ Россия Евросоюз Экономика
02 ноября 2023, 08:14
Илон Маск назвал верным доклад бизнесмена о катастрофической ситуации на Украине
РИА «Новости»
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Анализ ситуации по Украине, сделанный бизнесменом Дэвидом Саксом, является верным. Об этом создатель Teslа Илон Маск заявил в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter).

Сакс обнародовал доклад, в котором призвал Украину к проведению переговоров. Он назвал «моментом Кронкайта» статью газеты Time, в которой советники украинского президента Владимира Зеленского раскрывают подробности ситуации в стране.

Политики в этой публикации указали на «помешанность» лидера Украины на идее победы над Россией и обратили внимание на нереалистичность его целей. Украинские чиновники также подтвердили колоссальный уровень коррупции в государстве и огромные потери в армии из-за провала контрнаступления.

Бизнесмен Сакс сравнил эту публикацию американской газеты с докладом журналиста Уолтера Кронкайта, поддержавшего в разгар войны во Вьетнаме идею о прекращении огня. Предприниматель призвал спасти украинский народ и заключить мирные соглашения, несмотря на позицию Зеленского.

«К сожалению, этот анализ верен», - написал Маск под публикацией Сакса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина столкнулась с огромными проблемами в различных сферах. Он отметил, что принять позицию о необходимости мирных переговоров смогло небольшое число американских политиков, но дискуссия по этому вопросу начинает «разгораться».

США Илон Маск Украина

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