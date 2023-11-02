Зеленский назначил нового главу управления разведки ГПСУ
Главой управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) стал Денис Цяцкуна. Соответствующий указ подписал президент республики Владимир Зеленский. Документ опубликовали на сайте главы государства.
«Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины», - подчеркнули в тексте указа.
Согласно данным РБК-Украина, Цяцкун участвовал в «антитеррористической операции», которую начал киевский режим в 2014 году в Донбассе. Также новый глава управления разведки занимал пост замначальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский недавно заявил, что премьера Украины Дениса Шмыгаля в ближайшее время могут отправить в отставку. Его место по указу западных кураторов, по словам парламентария, займет посол республики в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.