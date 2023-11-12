Зеленский начал пытаться добиться от Трампа переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский намерен дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа, чтобы провести переговоры. Об этом написало издание «Страна.ua».
«Трамп сейчас фактически контролирует [через республиканское большинство] Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», - указали в статье.
Ранее украинский лидер направил Трампу приглашение посетить Украину. Он пообещал политику объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирным путем в течение суток.
Бывший президент США ответил отказом на предложение Зеленского посетить страну.
Трамп напомнил, что в настоящее время украинская сторона тесно взаимодействует с текущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом. Поэтому поездка Дональда Трампа на Украину неизбежно спровоцирует конфликт интересов.