Зеленский начал подготовку к президентским выборам на Украине

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что через год стране не понадобится много денег от Запада. Политик отметил, что экономика государства вырастет за счет возвращения беженцев домой, которые выйдут на работу и начнут платить налоги.

По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, иностранные союзники начали отдаляться от Зеленского. Например, в прошлом году журнал Time разместил портрет политика на главную страницу, а теперь снимки главы Украины «оказались в тени».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга