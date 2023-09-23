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Министр признался, что не слушал выступление украинского лидера, так как знал, что именно тот может сказать. Позже Лавров посмотрел выступление Зеленского по телевизору и отметил, что президент был «какой-то невеселый».

«Он, кстати, был не в ударе», - добавил глава МИД РФ.

Во время частных бесед в рамках Генассамблеи ООН Зеленский порой вел себя слишком эмоционально. Спор украинского президента с одним из его союзников буквально «вышел из-под контроля».

В ходе выступления американского лидера Джо Байдена Зеленский сидел с таким лицом, словно его мучило пищевое отравление , заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.