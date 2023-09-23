Зеленский на выступлении в Совбезе ООН был «не в ударе» — Лавров
Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении в Совбезе ООН «был не в ударе». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи.
Министр признался, что не слушал выступление украинского лидера, так как знал, что именно тот может сказать. Позже Лавров посмотрел выступление Зеленского по телевизору и отметил, что президент был «какой-то невеселый».
«Он, кстати, был не в ударе», - добавил глава МИД РФ.
Во время частных бесед в рамках Генассамблеи ООН Зеленский порой вел себя слишком эмоционально. Спор украинского президента с одним из его союзников буквально «вышел из-под контроля».
В ходе выступления американского лидера Джо Байдена Зеленский сидел с таким лицом, словно его мучило пищевое отравление , заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.