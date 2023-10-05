Зеленский на встрече в Гранаде обсудил с Пашиняном ситуацию в Закавказье
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян обговорили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.
Встреча двух политиков состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества в испанском городе Гранаде.
«Украина заинтересована в стабильности региона и дружественных отношениях с его странами», - указал украинский лидер.
Кроме того, глава Украины и премьер-министр Армении обсудили сотрудничество двух стран.
Зеленский обратился к Евросоюзу с требованием проявить самостоятельность и продолжить помогать киевскому режиму, сообщил сайт kp.ru. Он добавил, что Европа должна оставаться сильной, несмотря на ситуацию в США. По мнению Зеленского, Евросоюз при желании сможет поставить ВСУ еще больше вооружений.