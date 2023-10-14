Зеленский на грани. К чему ведет провал за провалом украинской армии

Читайте нас в:

Украинское руководство рассчитывало на быстрое завершение боевых действий, но перед ним встал вопрос выживания. Поэтому Зеленский рекомендовал гражданам республики научиться жить в военных условиях, как это делает Израиль.

«Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», - отметили в публикации.

При этом контрнаступление, в ходе которого киевский режим использовал вооружение 45 стран, исчерпало себя.

Авторы материала подчеркнули, что Евросоюзу невыгодно затягивать конфликт. При этом для мирных переговоров на его условиях Украине придется добиться лидирующего положения. Все это делает ситуацию тупиковой.

В результате усталость Запада от боев на украинской территории и большие финансовые затраты лишают киевский режим поддержки союзников, на которую Зеленский всецело полагается, указали журналисты.

Ранее издание MWM сообщило, что западные страны могут вынудить Украину пойти на переговоры с Россией из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. За счет перенаправления помощи Израилю Запад хочет сохранить свое лицо.