16 декабря 2023, 23:31

Зеленский лишился новогоднего настроения

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей. Об этом сообщило издание Newsweek.

По данным СМИ, страна стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией.

«У украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», - заявили журналисты.

Авторы материала отметили, что пока Вооруженные силы России продвигаются вперед, у союзников украинского лидера по НАТО заканчиваются боеприпасы. При этом в Соединенных Штатах все чаще задаются вопросом, стоит ли вообще продолжать финансирование Украины. Стране предстоит вступить в новый 2024 год с опаской.

Немецкие журналисты ранее заявили, что Украина готовится к очередному контрнаступлению в 2024 году. Его планирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Отправной точкой операции может стать левый берег Днепра.

Владимир Зеленский Украина Новый год
17 декабря 2023, 00:12
Мигрант проник из России в Финляндию через двухметровый забор
РИА «Новости»
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Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию через двухметровый забор на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на финскую погранохрану.

«Один человек перелез через пограничный забор в „Ваалимаа“ в субботу и попросил убежища в Финляндии», - рассказали авторы материала.

Руководитель пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф подчеркнул, что высота заграждений составляет не менее двух метров. Это первый случай, когда кто-то перелез через забор на границе. В прошлом никто даже не предпринимал таких попыток.

Финские власти закрыли КПП на границе с Россией в ноябре, объяснив это неконтролируемым наплывом беженцев. С 20 ноября по 14 декабря все погранпункты не работали, однако 14 декабря Финляндия открыла два КПП - «Ваалимаа» и «Ниирала», но лишь на два дня.

Финляндия Мигранты Россия
16 декабря 2023, 23:51
Власти Австрии сняли вето с 12 пакета антироссийского пакета санкций ЕС
Pxhere
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Австрийские власти сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщило агентство Reuters.

В обмен Австрия заставила Украину исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня «спонсоров войны». Банк включили в черный список за решение продолжить осуществление деятельности в России.

В начале ноября сообщалось, что австрийская группа Raiffeisen не успеет завершить выход из РФ в 2023 году. Раньше возможной датой этого шага называли 31 декабря.

Согласно данным Financial Times , в 2022 году на Райффайзенбанк в России пришлось до 50% переводов за рубеж. Этот банк был одним из немногих финансовых учреждений, которое продолжило работать с российскими клиентами по переводам за границу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что у западных компаний не будет возможности «свободного выхода» из России. Бизнес недружественных государств покинет страну на особых условиях.

Австрия Санкции Россия
16 декабря 2023, 22:51
Надо дать пряник. Переговоры с ЕС о членстве Молдавии назвали политическим ходом
Unsplash
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Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС  — это политический ход, который служит пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал молдавский политолог Александр Кориненко.

Саммит Евросоюза 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в объединении Украины и Молдавии. Это делается для того, чтобы выбить почву из-под России. Политическое руководство Молдавии не верит, что Украина сможет добиться значительных результатов в конфликте, поэтому влияние РФ будет расти.

«Задача Евросоюза дать какой-то пряник тем странам, которые смотрят на Запад, чтобы они не попали под влияние РФ», - сказал Кориненко.

Он добавил, что Украина, которая не получила помощь от США, нуждается в стимуле для населения продолжать противостояние. При этом Европа иссякла и не может дать ни оружия, ни денег.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее напомнил о праве наложить вето на переговоры Евросоюза и Украины о вступлении в сообщество, когда они будут реальными, а не гипотетическими.

Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС - это политический ход, который служит пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал молдавский политолог Александр Кориненко.

Молдавия Переговоры Евросоюз Украина
16 декабря 2023, 21:50
СБУ обвинила в теракте депутата, который взорвал гранаты в сельсовете Закарпатья
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Служба безопасности Украины предъявила обвинения в теракте депутату от партии «Слуга народа» Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в сельсовете Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям», - говорится в сообщении ведомства.

Батрин пришел в сознание в больнице, за ним наблюдают медики и правоохранительные органы. Его палату усиленно охраняют полицейские во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших. В ближайшее время ему определят меру пресечения.

При взрыве гранаты на сессии сельсовета пострадало 26 человек. Шесть раненых в тяжелом состоянии.

СБУ Терроризм Депутаты Украина

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