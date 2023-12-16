По данным СМИ, страна стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией.

«У украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», - заявили журналисты.

Авторы материала отметили, что пока Вооруженные силы России продвигаются вперед, у союзников украинского лидера по НАТО заканчиваются боеприпасы. При этом в Соединенных Штатах все чаще задаются вопросом, стоит ли вообще продолжать финансирование Украины. Стране предстоит вступить в новый 2024 год с опаской.

Немецкие журналисты ранее заявили, что Украина готовится к очередному контрнаступлению в 2024 году. Его планирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Отправной точкой операции может стать левый берег Днепра.