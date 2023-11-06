Зеленский изменил тон в общении с Западом
Украинский президент Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом. На это указали в материале издания The Spectator.
«Недавно основной позицией Украины была „мы можем быстро победить, дайте нам больше“, то сейчас она поменялась на „дайте больше, иначе все затянется на неопределенный срок“, - отметили авторы статьи.
Журналисты подчеркнули, что такой тактикой Зеленский хочет сыграть на страхе Запада перед длительным конфликтом с Россией.
«Стратегия Владимира Путина также включает в себя пункты о нежелании Запада затягивать противостояние и надвигающейся усталости киевских партнеров. Если в Еврокомиссии отрицают это, то в Италии этот мотив уже подтвердили», - добавили они.
Ранее Зеленский заявил, что никто из руководства западных стран не пытался надавить на украинское руководство в вопросе о начале мирных переговоров с Россией.