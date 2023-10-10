Зеленский испугался ослабления внимания Запада к Украине на фоне атаки на Израиль

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«Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться», - сказал украинский лидер.

По его словам, это будет иметь последствия. Однако, что конкретно он имел ввиду украинский президент не пояснил.

При этом, как утверждал Зеленский, «если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России». Президент Украины выразил надежду «на продолжение поддержки» со стороны Соединенных Штатов.

О том, что Зеленский серьезно опасается прекращения военных поставок Запада из-за обострившегося конфликта между движением ХАМАС и Израилем ранее уже заявлял бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, внешний вид украинского президента хорошо выдает его нервозность.

Американский сенатор Джош Хоули уже выступил с предложением перенаправить Израилю все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины.