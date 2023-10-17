Зеленский будет шантажировать Байдена из-за страха потерять поддержку Запада

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«Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский - полный болван», - заявил специалист.

Эксперт отметил, что украинская сторона будет вынуждена согласиться на мирное решение конфликта в течение нескольких недель. Такой исход событий возможен, если Вашингтон перестанет поддерживать киевский режим. Если страны НАТО тоже прекратят отправлять оружие, то мир придется заключить еще быстрее.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украину ждет банкротство. По его словам, это приведет к гражданской войне. Ситуация в стране продолжает ухудшаться, экономика рушится и население должно подготовиться к голодным временам.