Здания получили повреждения в украинском городе Никополе после воздушной тревоги
Поврежденные объект инфраструктуры и два здания обнаружили в украинском городе Никополе после воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук.
Он подчеркнул, что среди местных жителей никто не пострадал.
Сигналы воздушной тревоги на Украине прозвучали днем в четверг, 28 сентября, в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
После этого взрывы прогремели в Одесской, Николаевской и Черкасской областях. Власти объяснили громкие звуки работой средств противовоздушной обороны.
После отмены тревоги глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в селе Кругляковка повреждение получил объект инфраструктуры , а в селе Малая Шпаковка перебит газопровод.
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