17 декабря 2023, 10:50

Здание отеля в Канаде подвинули при помощи мыла

Unsplash
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Канадские рабочие провернули невероятный трюк — они передвинули при помощи мыла отель, более 200 лет стоявший на одном месте в провинции Новая Шотландия. Здание весило 220 тонн, сообщил РБК.

Мыло разложили под фундаментом, чтобы поверхность была скользкой, и отель можно было передвинуть, не разбирая конструкции. Здание действительности сдвинули на несколько метров.

Работы заняли всего пару дней, а исторический объект не получил никаких повреждений. Зато инженерная мысль рабочих очень привлекала внимание общественности.

Ранее американец перевез особняк 1882 года постройки на новое место с помощью прицепа с гидравлическим подъемником. Двухэтажный дом разместили рядом со зданием бывшего морга, его для этого тоже подвинули.

Канадские рабочие провернули невероятный трюк - они передвинули при помощи мыла отель, более 200 лет стоявший на одном месте в провинции Новая Шотландия. Здание весило 220 тонн, сообщил РБК.

Канада Отели
17 декабря 2023, 11:08
Путин назвал последствия вступления Финляндии в НАТО
РИА «Новости»
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Россия и Финляндия когда-то имели добрые и крепкие отношения, но теперь российской стороне приходится воссоздавать Ленинградский военный округ и разворачивать подразделения. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал президент Владимир Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс «затащил» в свой состав Финляндию, испортив тем самым российско-финские отношения. Страны являлись партнерами и благодаря успешному сотрудничеству развивали свою экономику.

«У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Те споры, в том числе и территориального характера в середине ХХ века давно решены. Самые добрые, самые сердечные были отношения», - отметил Путин.

Он добавил, что России придется концентрировать рядом с финской границей воинские подразделения, чтобы обезопасить себя от НАТО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал военные соглашения между США и финской стороной угрозой для РФ. По его словам, после расширения альянса его военная инфраструктура уже начала «заходить внутрь Финляндии».

Финляндия Россия Владимир Путин Армия
17 декабря 2023, 11:02
Немецкая таможня пригрозила России конфискацией рождественских подарков
Unsplash
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Немецкая таможня напомнила, что может конфисковать отправленные из России рождественские подарки, если они не будут отвечать всем «требованиям». Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

«Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен», - указали в таможне.

Ведомство предупредило, что конфискации подлежат подарочные посылки, содержащие камни и драгоценные металлы, сигареты, косметику, бумагу и пластмассу. В таможне добавили, что исключения не подразумеваются, и все товары подобного рода будут конфисковывать.

Ранее в осеннем прогнозе Еврокомиссии рассказали об экономическом спаде в 2023 году. Его предсказывают в Германии, Финляндии, Швеции и еще семи странах. По мнению издания South China Morning Post , руководство ФРГ пошло на поводу у США в вопросе антироссийских санкций и тем самым ухудшило экономическую ситуацию в государстве.

Германия Таможня Россия
17 декабря 2023, 09:56
МИД Франции потребовал разъяснений от Израиля после гибели дипломата
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Франция подвергла критике обстрелы сектора Газа со стороны ЦАХАЛ, из-за которых погиб сотрудник французского дипломатического ведомства. Об этом сообщил сайт МИД республики.

Дипломат во время бомбардировки города Рафаха на юге палестинского анклава укрылся в доме коллеги из генконсульства Франции. Израильские военные нанесли удар по зданию, из-за атаки погибли около 10 человек.

МИД Франции потребовал от Израиля в кратчайшие сроки разъяснить ситуацию.

«Франция осуждает этот взрыв жилого дома, повлекший за собой гибель многих других мирных жителей. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого взрыва», - указали в дипведомстве.

Ранее ЦАХАЛ по ошибке убил в палестинском анклаве трех израильтян , взятых в плен боевиками ХАМАС. Израильские военные приняли заложников за угрозу и открыли по ним огонь. Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за случившееся и пообещал сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Израиль Франция Конфликт Израиля и Палестины
17 декабря 2023, 09:36
Израильский генерал признал ответственность за гибель пленных в Газе
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Глава Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви прокомментировал гибель трех израильских заложников, похищенных группировкой ХАМАС. Он заявил, что несет ответственность за случившееся, так как является командиром. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Халеви выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что в будущем не допустит подобного развития событий.

«Армия обороны Израиля, и я, как ее командир, несем ответственность за произошедшее, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем», - отметил глава Генштаба.

Заложники погибли от обстрелов ЦАХАЛ в районе Шеджайя в секторе Газа из-за ошибки израильских военных. Они приняли пленников за угрозу и открыли огонь в их сторону.

Тела застреленных отправили на экспертизу, которая подтвердила, что погибшие являлись гражданами Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию и выразил соболезнования родственникам убитых.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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