Здание отеля в Канаде подвинули при помощи мыла

Мыло разложили под фундаментом, чтобы поверхность была скользкой, и отель можно было передвинуть, не разбирая конструкции. Здание действительности сдвинули на несколько метров.

Работы заняли всего пару дней, а исторический объект не получил никаких повреждений. Зато инженерная мысль рабочих очень привлекала внимание общественности.

Ранее американец перевез особняк 1882 года постройки на новое место с помощью прицепа с гидравлическим подъемником. Двухэтажный дом разместили рядом со зданием бывшего морга, его для этого тоже подвинули.

Канадские рабочие провернули невероятный трюк - они передвинули при помощи мыла отель, более 200 лет стоявший на одном месте в провинции Новая Шотландия. Здание весило 220 тонн, сообщил РБК.