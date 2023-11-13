Здание Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа подверглось обстрелам

Украине предрекли катастрофу из-за вспышки гепатита А

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Гепатит А угрожает здоровью большинства украинцев. Об это рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

Распространение инфекции может обернуться катастрофой, так как у большинства жителей страны отсутствует иммунитет к вирусному гепатиту А.

«Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико», - подчеркнул Кузин.

Он объяснил, что для формирования иммунитета необходимо либо переболеть гепатитом А, либо сделать прививку. Однако вакцинация против этой болезни не входит в национальный календарь профилактических прививок.

В конце октября в украинском городе Виннице зафиксировали 141 случай заражения вирусным гепатитом А. Эпидемиологи приступили к расследованию ситуации, забрав свыше 150 проб из окружающей среды. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заражения гепатитом. По предварительным данным, пострадавшие пили пресную воду из разных источников.