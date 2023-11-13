Здание Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа подверглось обстрелам
Израильская армия нанесла удар по зданию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на юге сектора Газа. Объект получил повреждения, сообщили на сайте организации.
«Вчера (12 ноября - прим. ред.) объект БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил серьезные повреждения в результате обстрелов военно-морских сил Израиля, зафиксировано три прямых попадания», - указали в сообщении.
Сотрудники организации успели покинуть здание за 1,5 часа до того, как израильские военные начали обстрел. Глава БАПОР Филипп Лаззарини добавил, что атака продемонстрировала уровень риска для жителей сектора Газа. По его словам, в палестинском анклаве нет безопасных мест ни на севере, ни на юге.
Ранее власти Палестины предложили открыть дополнительный гуманитарный коридор в сектор Газа. По мнению палестинского премьер-министра Мухаммеда Штайе, можно запустить морской путь, связывающий анклав с Кипром.