Заявления о тайных переговорах России с Украиной назвали абсурдными

ВВС Южной Кореи решили вывести из эксплуатации самолет-невидимку F-35A после того, как в 2022 году он столкнулся с птицей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В январе 2022 года 10-килограммовый орел врезался в реактивный самолет, передавало издание EurAsian Times. Южнокорейскому пилоту F-35 пришлось «приземлиться на брюхо» во время тренировочного полета.

Из-за аварии возникло несколько проблем: были повреждены гидроканал и кабели электропитания, что помешало работе шасси.

«Комплексный анализ, проведенный совместно с американским производителем Lockheed Martin, показал, что у F-35A повреждены около 300 компонентов, включая планер, конструкцию, двигатель, а также систему управления и навигации», - написали журналисты.

Непредвиденное столкновение вызвало обсуждение расходов на ремонт, кульминацией которого в конечном итоге стало решение вывести самолет из эксплуатации из-за финансовых ограничений и опасений по поводу безопасности. По словам военных чиновников, стоимость ремонта самолета одного из F-35A составит около 107,6 миллиона долларов США, а это дороже, чем купить новый истребитель.

Ранее самолет с пассажирами врезался в птиц при вылете из Иркутска. Экипажу пришлось вернуться в аэропорт, никто из 124 человек на борту не пострадал.