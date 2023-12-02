Заявления о тайных переговорах России с Украиной назвали абсурдными
Россия не ведет никаких тайных переговоров с украинской стороной. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Таким образом депутат отреагировал на сообщение о «переговорах» российского военачальника Валерия Герасимова с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Все действия РФ координируют Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, подчеркнул Швыткин.
«Я считаю подобного рода заявления абсурдными. Главная задача России сегодня - решить вопросы специальной военной операции», - добавил он.
Депутат отметил, что Россия готова к переговорному процессу с Украиной, но движение должно быть встречным. Украинские власти в первую очередь обязаны отметить указ президента Владимира Зеленского о запрете диалога с РФ.
Накануне американский журналист Сеймур Херш заявил, что Россия и Украина ведут тайные переговоры по линии Герасимов - Залужный. Он добавил, что диалог установили вопреки указаниям Зеленского и Белого дома.