Заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией оценили в Кремле

По его словам, после окончания Второй мировой войны Германия испытывает проблемы с личным суверенитетом.

«После Второй мировой войны Германия всегда имела большие проблемы в плане дефицита самостоятельности и суверенности. В рамках этого, конечно, немецкие власти наперегонки стремятся угодить и „Вашингтонскому парткому“, и Брюсселю, и НАТО», - сказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что на Западе вынуждены «разрываться», чтобы как можно скорее заявить о своей позиции.

Ранее бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил, что Германия не готова к военному конфликту с Россией.