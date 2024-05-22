22 мая 2024, 09:10

Заявления Франции и Италии о контактах с Россией сочли риторикой

РИА «Новости»
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Россия периодически слышит от Италии и Франции заявления об открытости к контактам, однако за ними нет конкретных шагов. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Действительно, время от времени мы слышим от итальянцев и французов, как и от других европейцев, заявления про их открытость в контактах с Россией. За ними нет конкретных шагов, все это остается риторикой. Порой они таким образом хотят заретушировать или смягчить собственные радикальные высказывания», - привело слова дипломата РИА «Новости».

Студенников напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что покровители киевского режима на Западе не готовы к открытому, честному и равноправному диалогу, который основан на учете интересов друг друга и взаимном уважении.

«У нас нет и не было никаких иллюзий. Как и нет доверия, которое кардинально подорвали за последний год», - добавил он.

Ранее Путин назвал главную проблему урегулирования кризиса на Украине.

Италия Россия Франция
22 мая 2024, 09:27
Испания вслед за Ирландией и Норвегией признает палестинское государство
Global Look Press
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После обострения ситуации в секторе Газа Испания объявит о признании палестинского государства. Премьер-министр Педро Санчес выступит с официальным заявлением 22 мая.

Испанский политик объявил о планах признать палестинское государство на прошлой неделе, сообщила газета The Guardian. Официальное заявление по этому поводу Санчес планировал сделать утром 22 мая. Он неоднократно критиковал операцию Израиля в секторе Газа и заявлял, что лишь создание двух равноправных государств решит проблему.

С 1988 года Палестину признали 139 из 193 государств - членов ООН. Источники издания сообщили, что в ближайшие дни к ним присоединятся Норвегия и Ирландия. Среди членов Евросоюза об аналогичных планах заявили Словения и Мальта.

Количество жертв антитеррористической операции ЦАХАЛ приблизилось к 35 тысячам человек. Прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех высокопоставленных боевиков палестинского движения ХАМАС.

Норвегия Испания Ирландия Палестина
22 мая 2024, 08:36
Володин назвал МУС «карманной» структурой и указал на политическое мошенничество США
РИА «Новости»
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США используют политическое мошенничество, угрожая санкциями судьям МУС. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он напомнил, что Международный уголовный суд добивается ордеров на арест лидера палестинских радикалов ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Их обвиняют в военных преступлениях, в том числе против человечности.

До руководства ХАМАС Соединенным Штатам нет никакого дела, указал Володин. Однако Нетаньяху власти США начали защищать. В адрес судей МУС с американской стороны стали звучать угрозы и обещания санкций. В истории это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда стал лидер ближайшего союзника США, отметил политик.

«Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей», - подчеркнул Володин.

Для США неприемлемо, когда такие «карманные структуры», как МУС, ПАСЕ или Европарламент принимают решения против воли гегемона. Они устраивают Соединенные Штаты «в виде декораций для управления миром», добавил Володин.

США Суд Преступления Санкции
22 мая 2024, 07:58
Турецкий политик не исключили версию диверсии при крушении вертолета с Раиси
РИА «Новости»
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Крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могло быть диверсией. Такую версию не исключил лидер турецкой левой партии «Родина» Догу Перинчек.

В беседе с газетой Aydınlık он призвал не удивляться, если крушение действительно окажется диверсией. Турецкий политик заявил, что доверяет заявлениям иранского государства, которое назвал случившееся несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство», - отметил он.

Перинчек назвал Иран одной из ведущих стран, которая борется против американского империализма и израильского сионизма. Поэтому страна вполне может стать мишенью для подобных убийств, уточнил политик.

Он добавил, что ситуация, при которой Раиси не мог быть защищен, прискорбная.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что народу Ирана стало лучше в результате гибели президента. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут оплакивать Раиси.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
22 мая 2024, 07:52
Проблемы при строительстве «щита» от России обнаружили в Польше
РИА «Новости»
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Задуманный польскими властями проект по существенному укреплению государственной границы с Россией и Белоруссией  столкнется с огромными проблемами. Об этом сообщил военный аналитик Ярослав Вольский.

«В данном случае самая большая проблема законодательная. Вопреки расхожему мнению, у государства в собственности мало земли. Значительная часть территорий принадлежит частным лицам», - привело слова эксперта издание Rzeczpospolita.

Вольский добавил, что властям придется платить владельцу земли компенсацию либо полностью выкупать ее, а это достаточно крупные деньги.

«Также в Польше слишком мало специалистов, которые способны реализовать столь масштабный проект», - добавил военный аналитик.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна выделить на укрепление своей восточной границы 2,5 миллиарда долларов.

Россия Польша

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