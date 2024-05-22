Заявления Франции и Италии о контактах с Россией сочли риторикой

«Действительно, время от времени мы слышим от итальянцев и французов, как и от других европейцев, заявления про их открытость в контактах с Россией. За ними нет конкретных шагов, все это остается риторикой. Порой они таким образом хотят заретушировать или смягчить собственные радикальные высказывания», - привело слова дипломата РИА «Новости».

Студенников напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что покровители киевского режима на Западе не готовы к открытому, честному и равноправному диалогу, который основан на учете интересов друг друга и взаимном уважении.

«У нас нет и не было никаких иллюзий. Как и нет доверия, которое кардинально подорвали за последний год», - добавил он.

Ранее Путин назвал главную проблему урегулирования кризиса на Украине.