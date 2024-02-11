11 февраля 2024, 10:24

Заявление Трампа о поощрении атак России шокировало Белый дом

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Скандальное высказывание американского экс-лидера США Дональда Трампа о том, что он на посту президента не будет безвозмездно защищать страны НАТО, раскритиковали в Белом доме. Об этом сообщила газета New York Times.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал скандальное заявление Трампа «безумным и ужасающим». В администрации президента США Джо Байдена высказали мнение, что действия бывшего лидера могут поставить под угрозу «национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику».

Бейтс добавил, что сейчас НАТО имеет решающее значение для США благодаря действиям Байдена.

«Президент Байден будет продолжать поддерживать американское лидерство и отстаивать наши национальные интересы», - заключил представитель Белого дома.

Ранее Трамп рассказал, что после своего переизбрания на пост президента будет поощрять «атаки» России на государства, входящие в альянс. Для защиты со стороны США странам Запада придется выплатить свои долги, предположил американский экс-лидер.

США Белый дом в США Дональд Трамп Россия НАТО Джо Байден
11 февраля 2024, 10:15
Дипломаты начали подготовку к визиту Путина в КНДР
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Россия и Северная Корея по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента Владимира Путина в КНДР. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

«Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», - рассказал Желоховцев.

Директор первого департамента добавил, что конкретные сроки визита согласуют по дипломатическим каналам.

Путин - близкий друг корейского народа , и его с радостью ждут в КНДР, говорила Цой Сон Хи. Правительство Северной Кореи будет радо, если Путин приедет в республику. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что президент рассчитывает посетить страну в ближайшем будущем.

Российский президент также собирается посетить Турцию для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перед встречей двух лидеров ведут подготовительные мероприятия. Ранее предполагалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля.

Турция Северная Корея Международные отношения Россия КНДР Владимир Путин
11 февраля 2024, 09:59
Трамп заявил, что поддержит «атаки» России на страны НАТО
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Бывший американский лидер Дональд Трамп признался, что после переизбрания президентом поощрял бы «атаки» России на некоторые страны НАТО. На такой шаг политик пойдет в том случае, если государства не выполнят перед Североатлантическим альянсом свои финансовые обязательства. Об этом сообщила газета The Guardian.

В издании отметили, что скандальное заявление Трампа вызвало возмущение в Белом доме.

На предвыборном митинге в Южной Каролине экс-президент предположил, что некоторые лидеры крупных стран в будущем могут обратиться к США с просьбой «защитить их от России». Трамп рассказал, что в ответ на это напомнил бы западным государствам об их долгах.

«Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших - прим. ред.) делать все, что им вздумается. Вы должны платить», - указал кандидат в президенты.

Ранее Трамп предложил США перестать бесплатно направлять помощь Израилю и Украине. По словам политика, Белому дому следует перевести финансирование других стран в формат займов.

Долги США Белый дом в США Дональд Трамп Россия НАТО
11 февраля 2024, 09:12
МИД проинформировал об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз
Freepik
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Случаи отказа в выдаче шенгенских туристических виз россиянам не являются массовыми, консульские учреждения продолжают оформлять документы. Об этом РИА «Новости» заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Что касается случаев отказов россиянам в выдаче туристических виз, то, насколько мне известно, они имеют место, но массового характера не носят», - указал он.

Представитель МИД напомнил, что визы гражданам России выдают консульские учреждения Франции, Италии и Испании. Он отметил, что власти могут не уведомлять о причинах отказа в выдаче.

«В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа, которые могут носить самый разный характер», - добавил дипломат.

Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза временно прекратило действовать 2 сентября 2022 года. Получить их стало дороже и сложнее.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о закрытии 26 российских загранучреждений. По ее словам, это может стать препятствием для организации выборов за рубежом.

Италия Визы Россия Испания Евросоюз МИД РФ Франция
11 февраля 2024, 09:08
Крупный пожар на верфи в Анталье потушили
Unsplash
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Турецкие огнеборцы ликвидировали пожар на верфи на западе Антальи. Об этом заявил мэр города Мухиттин Беджек в соцсети X.

Возгорание зафиксировали на верфи в зоне свободной торговли в районе Коньяалты. Пожар вспыхнул примерно в 20:30 по московскому времени.

«Мы немедленно начали тушение пожара на верфи, где красят яхты, с помощью 15 пожарных расчетов <…> огонь взят под контроль, пожарные остужают конструкции», - указал градоначальник.

По информации издания Antalya Hakkında , в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел в здании хлебозавода «Амур» в Москве. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. По словам источника «360», в цехах хлебокомбината загорелось оборудование и продукция, уложенная на паллеты. Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

Источник проинформировал, что в экстренные службы поступало сообщение об угрозе взрыва, так как в охваченном пламенем здании могли находиться газовые баллоны.

Турция Пожары Соцсети

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