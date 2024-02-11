Заявление Трампа о поощрении атак России шокировало Белый дом

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Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал скандальное заявление Трампа «безумным и ужасающим». В администрации президента США Джо Байдена высказали мнение, что действия бывшего лидера могут поставить под угрозу «национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику».

Бейтс добавил, что сейчас НАТО имеет решающее значение для США благодаря действиям Байдена.

«Президент Байден будет продолжать поддерживать американское лидерство и отстаивать наши национальные интересы», - заключил представитель Белого дома.

Ранее Трамп рассказал, что после своего переизбрания на пост президента будет поощрять «атаки» России на государства, входящие в альянс. Для защиты со стороны США странам Запада придется выплатить свои долги, предположил американский экс-лидер.