Заявление Путина об энергетическом сотрудничестве дало Турции надежду

«Путин дал историческое определение с заявлением „самый надежный партнер“. Это, конечно, очень много значит сначала для Турции, затем для турецко-российских отношений , а затем и для мира в регионе. Это объединяющий шаг против окружения НАТО. <…> Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции», - сказал он.

Его коллега Хакан Топкурулу заявил, что Турция нуждалась в своих восточных соседях, а именно в России, Иране, Азербайджане и Ираке. Несмотря на санкции и внешнеполитический курс на атлантическую систему, страна, по словам экономиста, продолжила закупать у российских компаний большой объем топлива - по ноябрьским данным, 52% импорта природного газа и 62% нефти. Он посоветовал правительству отказаться от балансирования между Украиной и Россией, Атлантикой и Азией, и как можно скорее занять свое место в Азии.

Американские дипломаты надавили на турецких бизнесменов и потребовали отказаться от сотрудничества с Россией. Посол Алексей Ерхов заявил, что представители США буквально терроризировали компании и банки.