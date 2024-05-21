Заявление Пентагона о поддержке МУС назвали образцом двойных стандартов

Дипломат прокомментировал в Telegram-канале представительства заявление главы Пентагона Ллойда Остина о действиях МУС. Министр обороны пообещал поддерживать разбирательство по преступлениям на Украине, несмотря на планы по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Антонов обвинил власти США в лицемерии.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия», - заявил он.

По мнению Антонова, США использовали правозащитную проблематику ради сведения счетов с неугодными странами. Белый дом отрицал легитимность МУС, когда он затрагивал интересы Штатов и их союзников, но поддерживал, когда вели расследование против его врагов.

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху , министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех военачальников палестинского движения ХАМАС. Премьер назвал это проявлением антисемитизма.