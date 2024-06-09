09 июня 2024, 07:35

Заявление о ядерной войне сделали в США

Пресс-служба Минобороны
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США не рискнут начинать ядерный конфликт с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил американский политолог Гилберт Доктороу.

Аналитик напомнил, что при президентстве Дональда Трампа США не решились нанести удар по Северной Корее, несмотря на ограниченность средств доставки ядерного потенциала республики. По его словам, Штаты также не приветствовали вероятность удар по Ирану, действуя очень осмотрительно и осторожно.

«Они не развязывали конфликты со странами, у которых были незначительные запасы ядерного оружия. Так зачем им рисковать и совершать обстрел ракетами России? Это не сделаю этого», - сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин допустил применение страной ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету страны.

Ядерное оружие США Россия
09 июня 2024, 04:33
ВМС Британии сообщили о нападении на корабль в Красном море
РИА «Новости»
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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на корабль в 150 километрах от йеменского порта Адена в Красном море. Об этом сотрудники управления написали с соцсети X.

«Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен», - сказано в сообщении управления.

Британские военные назвали случившееся атакой, идет расследование. UKMTO также призывает суда ходить в этом районе с осторожностью.

Неделю назад стало известно о взрыве на корабле , находившемся в 90 километрах от берегов Йемена. Британские военные назвали этот эпизод нападением.

В конце мая хуситы выпустили ракеты по авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом рассказала военный представитель организации Яхья Сариа. По ее словам, американский корабль был поражен крылатыми и баллистическими ракетами.

Великобритания Суд Военные Корабли Соцсети Йемен
09 июня 2024, 04:14
Два человека погибли и 15 получили травмы при обрушении балкона клуба в Мексике
Freepik
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Два человека погибли и еще 15 получили травмы в результате обрушения балкона в ночном клубе мексиканского города Сан-Луис-Потоси. Люди рухнули с шестиметровой высоты, сообщило издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.

Все произошло в ночь на субботу, 9 июня. Люди собрались на концерт местного исполнителя Кевина Морено.

По словам чиновника, бесконтрольное присутствие посетителей на этом мероприятии и привело к тому, одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению.

«Что вызвало эту трагедию <…>, унесшую жизни двух человек. По имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно», - заявил Эрнандес.

Пять пострадавших попали в реанимацию с тяжелыми травмами.

По данным издания, большинство посетителей были несовершеннолетними. Кроме того, выяснилось, что заведение не оформило документы для проведения концерта.

Прокуратура штата уже проводит проверку, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. Клуб закрыт для посещения.

Ранее ВОЗ сообщила о регистрации первого случая заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике.

Мексика Смертность Больницы
09 июня 2024, 04:02
Слоны принца Гарри стали убивать жителей Малавии
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В Малави местные жители пожаловались на слонов-убийц. Животных завезли в африканскую страну Международный фонд защиты животных и African Parks, где британский принц Гарри входит в совет директоров, сообщило Daily Mail.

В одной из деревень Малави взбесившийся слон напал на девочку с матерью. Он растоптал женщину, а ребенок получил травмы. На счету слонов уже девять жертв.

Местный активист Майк Лабушань обвинил благотворительные организации в том, что их слоны терроризируют население. По его словам, в Малави привезли более 260 слонов и оставили их в парке.

Лабушань задался вопросом, как отреагировала бы общественность, если бы африканская благотворительная организация выпустила гиен в пригороде Лондона и они убили бы девять человек.

Ранее в Индии слон напал на дом , в котором спали дети. Он растоптал семилетнюю девочку и покалечил ее брата.

Дети Принц Гарри Женщины Животные
09 июня 2024, 03:21
«Начнется в любой день». В Польше предупредили о риске мировой войны
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Мировая война, которую пытаются многие развязать на Западе, уничтожит Польшу. Об этом обозреватель Лукаш Ястржембский написал в статье для Myśl Polska.

«Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам», - сказал он.

По словам журналиста, влиятельные люди уверены, что война спасет от грядущего краха мировой финансовой системы, поэтому мир балансирует на тонкой грани.

Ястржембский выразил уверенность, что ядерная война, которая может начаться в любой день, станет роковой для польского народа и уничтожит его.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее заявил, что напряженная ситуация на Украине и разрешение атаковать Россию западным оружием могут спровоцировать третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Войны Запад Польша

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