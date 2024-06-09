Аналитик напомнил, что при президентстве Дональда Трампа США не решились нанести удар по Северной Корее, несмотря на ограниченность средств доставки ядерного потенциала республики. По его словам, Штаты также не приветствовали вероятность удар по Ирану, действуя очень осмотрительно и осторожно.

«Они не развязывали конфликты со странами, у которых были незначительные запасы ядерного оружия. Так зачем им рисковать и совершать обстрел ракетами России? Это не сделаю этого», - сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин допустил применение страной ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету страны.