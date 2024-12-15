Заявление Франции о производстве беспилотников в Турции спровоцировало напряженность

«Министерство национальной обороны Турции, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования», - отмечено в материале.

Турецкая сторона обратилась к соответствующему французскому ведомству, субподрядчикам и другим лицам, причастным к подготовке доклада, с просьбой удалить опубликованные фотографии и сам документ со своих сайтов. Однако, как сообщают французские издания, данный отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит никакой секретной информации.

Ранее Турция подала в США заявки на выход из санкционного списка по Газпромбанку. Турецкие представители подняли вопрос о выходе из списка стран с ограничениями во время переговоров с госсекретарем США Блинкеном в Анкаре. Белый дом ввел санкции против «Газпромбанка», а также против 50 российских банков с международными связями.