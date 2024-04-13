Заявившую о «ядерной угрозе» России Японию пристыдили за забвение жертв ударов США

Японский дипломат в своем выступлении заявила, что страна не смирится с «ядерной угрозой» и не допустит повторения ударов атомными бомбами по своей территории, не упомянув, кто совершил эти удары.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией - это классический пример фейк-ньюс и дезинформации», - заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что подобными заявлениями власти Японии оболванивают собственное население и показывают наплевательское отношение к памяти погибших.

Повторил слова о «ядерной угрозе» со стороны России премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в конгрессе США. Политик подчеркнул, что еще одна ядерная катастрофа вызвала обеспокоенность во всем мире.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявление японского постпреда стыдом и позором , отметив, в какой именно стране глава правительства Японии допустил такое высказывание.