13 апреля 2024, 17:51

Заявившую о «ядерной угрозе» России Японию пристыдили за забвение жертв ударов США

РИА «Новости»
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Постоянный представитель Японии в ООН Мицуко Сино проявила неуважение к памяти жертв бомбардировок американских городов Хиросимы и Нагасаки в своем заявлении о «ядерной угрозе» России. Об этом в комментарии «Известиям» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Японский дипломат в своем выступлении заявила, что страна не смирится с «ядерной угрозой» и не допустит повторения ударов атомными бомбами по своей территории, не упомянув, кто совершил эти удары.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией - это классический пример фейк-ньюс и дезинформации», - заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что подобными заявлениями власти Японии оболванивают собственное население и показывают наплевательское отношение к памяти погибших.

Повторил слова о «ядерной угрозе» со стороны России премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в конгрессе США. Политик подчеркнул, что еще одна ядерная катастрофа вызвала обеспокоенность во всем мире.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявление японского постпреда стыдом и позором , отметив, в какой именно стране глава правительства Японии допустил такое высказывание.

Ядерное оружие США Мария Захарова Япония Россия МИД РФ
13 апреля 2024, 17:53
Кабинка сорвалась с канатной дороги в Анталье, погиб один человек
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Кабинка, в которой находились восемь человек, 12 апреля сорвалась с канатной дороги в Анталье. В результате погиб 54-летний мужчина, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

По данным полиции, вечером поврежденная опора канатной дороги упала на кабинку с отдыхающими. Пол в кабинке проломился, люди сорвались вниз.

Сама канатная дорога остановилась, в остальных 24 кабинках оказались заблокированы 174 человека. В ходе спасательной операции их благополучно спустили на землю.

Генпрокуратура Турции начала проверку случившегося. Глава Минюста Йылмаз Тунч заявил, что выданы ордера на задержание 13 человек, в том числе представителей компании - эксплуатанта канатной дороги и ответственных за ее обслуживание.

В январе аналогичное ЧП на канатной дороге произошло в Австрии. В результате падения кабинки на курорте Хохотц пострадали четыре человека.

Турция
13 апреля 2024, 14:44
Иран захватил израильский контейнеровоз в Ормузском проливе
Unsplash
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Военно-морские силы Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство IRNA.

По информации источника, речь идет о Корпусе стражей Исламской революции, бойцы которого взяли борт под контроль в 50 морских милях от города Фуджейра в ОАЭ.

Издание Associated Press уточнило, что контейнеровоз MSC Aries шел под флагом Португалии. По предварительным данным, он связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая принадлежит крупному израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

На борт контейнеровоза вошли спецназовцы группы «Сепах», они спустились на него с вертолета рядом с Ормузским проливом. Судно доставили в территориальные воды Ирана.

По сведениям сервиса MarineTraffic , контейнеровоз шел в индийский порт Нава-Шева из эмиратского порта Халифа. Вечером 12 апреля экипаж в последний раз передал данные о местонахождении в акватории Персидского залива.

Осенью прошлого года Израиль обвинил Иран в захвате судна Galaxy Leader.

Израиль Иран
13 апреля 2024, 13:46
Токаев отменил международный форум «Астана» из-за паводков
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил проведение международного форума «Астана» в 2024 году в связи с необходимостью экономии средств и масштабными наводнениями в стране. Об этом сообщила его пресс-служба.

«В связи с беспрецедентным наводнением на территории Казахстана, а также необходимостью экономии финансовых средств для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил проведение Международного форума „Астана“ 13–14 июня 2024 года», - заявили в пресс-службе.

Аппарат президента выразил надежду, что все уже приглашенные отнесутся с пониманием к такому решению. В 2025 году форум вновь возобновит свою работу.

В начале апреля в Казахстане объявили режим ЧС из-за мощных весенних паводков. Токаев называл их крупнейшим стихийным бедствием в стране за 80 лет.

Казахстан Наводнения Касым-Жомарт Токаев
13 апреля 2024, 13:39
Число жертв нападения на ТЦ Сиднея выросло до шести
Global Look Press
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Жертвами нападения неизвестного в торговом центре Сиднея стали уже шесть человек, сообщила газета Sydney Morning Herald. Пострадавшими числятся семеро.

«Шестая жертва ножевых ранений скончалась в больнице», - отметили журналисты.

По данным издания, в тяжелом или критическом состоянии в больницах Сиднея находятся семь пострадавших. Среди них есть ребенок.

Торговый центр Westfield Bondi Junction, сообщал телеканал ABC , эвакуировали после того, как неизвестный напал на посетителей ТЦ и нанес нескольким из них ножевые ранения. Очевидцы уверяли, что слышали в здании выстрелы.

Австралийская полиция сообщила, что нападавшего ликвидировали. Им был 40-летний мужчина. Правоохранители не исключили, что нападение стало актом терроризма.

РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Австралии заявило, что данных о россиянах, которые могли пострадать в результате атаки неизвестного, нет.

Австралия Полиция

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