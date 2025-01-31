31 января 2025, 18:26

«Завоюет уважение». Американский отставной разведчик дал совет Трампу на 9 Мая

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Дональду Трампу стоит отправить в Москву на День Победы высокопоставленную делегацию и предложить солдатам пройти в парадном строю по Красной площади. Об этом написал в соцсети X отставной разведчик Скотт Риттер.

«Если Трамп сделает это, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также продемонстрирует российскому правительству, <…> что США серьезно настроены на построение взаимоуважительных отношений», - заявил он.

Ранее о своем намерении приехать на праздник сообщил президент Бразилии Инасиу Лула да Силва. Он заявил об этом российскому коллеге Владимиру Путину в разговоре по телефону 27 января.

При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что некоторые страны пытаются воспрепятствовать участию лидеров других государств в памятных мероприятиях.

День Победы 9 мая США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Москва
31 января 2025, 18:34
Белоруссия посоветовала странам Запада сменить риторику
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Западным странам необходимо сменить тон на уважительный, чтобы быть услышанными в связи с непрекращающейся критикой после победы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом на официальном сайте сообщило представительство республики при ОБСЕ со ссылкой на заседание постоянного совета организации в Вене.

По данным ЦИК, Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей на прошедших выборах 26 января.

Если среди стран политического Запада есть по-настоящему заинтересованные в том, чтобы их услышали, то мы рекомендуем по-дружески: смените тон на уважительный и спокойный с высокомерного. Голос друзей в Белоруссии всегда слышен», - отметили в представительстве.

Дипломаты добавили, что в Белоруссии вновь зафиксировали продолжение безосновательной критики республики со стороны некоторых западных стран с использованием санкционных угроз и клишированных ярлыков.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии после выборов президента.

Белоруссия Запад
31 января 2025, 18:19
Уволят за утечки. Текст служебной записки Meta слили в сеть
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В служебной записке Meta* сотрудникам запрещалось разглашать внутреннюю информацию корпорации. Текст попал в распоряжение СМИ, сообщило издание Verge.

Ранее стало известно о выступлении главы корпорации Meta* Марка Цукерберга перед сотрудниками, в ходе которого он прокомментировал кадровую политику корпорации и изменения модерации контента. Заявление прозвучало на фоне отмены программ так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в правительстве США.

«После того, как в сеть просочились комментарии Цукерберга сотрудникам, один из руководителей компании предупредил в служебной записке, что людей, раскрывающих внутреннюю информацию, уволят», - подчеркнули в публикации.

Служебную записку составил директор по информационной безопасности Meta* Гай Розен. Он напомнил, что компания «серьезно относится к утечкам и будет принимать меры».

Ранее стало известно, что Meta* выплатит президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов по мировому соглашению о блокировке его аккаунтов в 2021 году.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

США Марк Цукерберг
31 января 2025, 16:33
Намек ВПК на прибыль. В США замахнулись на создание «Железного купола» зря?
U.S. Department of Defense
Читайте нас в: Google Новости
На данный момент у США нет наработок для создания новой системы противоракетной обороны «Железный купол». Такую идею будет сложно воплотить в жизнь как с технической, так и финансовой точек зрения, заявил на стриме с ведущей 360.ru Анастасии Букреевой военный эксперт Евгений Михайлов.

«Могу предположить, что Трамп намекает нам, мол, начнем разрабатывать, втягивайтесь и вы, чтобы Россия противодействовала США и подорвала свою экономику. Это читается. Но у нас есть другие возможности», - сказал он.

Михайлов отметил, что создание подобной системы повлечет огромные траты, а у США на данный момент нет необходимых наработок.

«Планировать можно все, что угодно, но создать „Железный купол“ такого масштаба очень непросто. У них даже ЗРК Patriot не хватает сейчас, поэтому это нереально. США такую программу не потянут. Но это хороший популистский ход и намек ВПК, что будет прибыль в будущем. Но тут вопрос реализации. Я себе его не представляю», - добавил эксперт.

Военный аналитик Алексей Леонков ранее также назвал нереалистичными планы нового американского лидера по созданию «Железного купола».

США Дональд Трамп
31 января 2025, 16:22
Вероятной причиной авиакатастрофы в США назвали нехватку экипажа вертолета
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В состав экипажа столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном военного вертолета Black Hawk входили три человека вместо четырех. Поэтому пилоты не заметили опасное сближение с лайнером. Такую версию о причинах авиакатастрофы выдвинул бывший военный пилот Дэрин Гоб в эфире телеканала Fox News.

Он пояснил, что в передней части вертолета всегда находится командир экипажа и его помощник, которые отвечают за управление воздушным судном. Сзади них всегда стоят два члена экипажа - они изучают обстановку вокруг с углом обзора в 90 градусов.

«Каждый из них в некоторых случаях может видеть даже больше, чем пилоты», - добавил Гоб.

Бывший военный летчик подчеркнул, что, несмотря на правила, на тренировочные полеты обычно отправляли экипаж из трех человек. В этот раз ошибка стала роковой.

Он не исключил, что из-за нехватки дополнительных глаз вертолет отклонился от высоты, на которой совершал полет, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном.

Авиакатастрофа с участием пассажирского самолета и военного вертолета над Вашингтоном произошла в ночь на четверг, 30 января. От удара лайнер упал в реку Потомак. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли в результате авиакатастрофы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на борту находились трое россиян. Она добавила, что гражданство еще одного погибшего проверяют.

США Авиация Авиакатастрофы Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном

Новости по теме