«Завоюет уважение». Американский отставной разведчик дал совет Трампу на 9 Мая

«Если Трамп сделает это, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также продемонстрирует российскому правительству, <…> что США серьезно настроены на построение взаимоуважительных отношений», - заявил он.

Ранее о своем намерении приехать на праздник сообщил президент Бразилии Инасиу Лула да Силва. Он заявил об этом российскому коллеге Владимиру Путину в разговоре по телефону 27 января.

При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что некоторые страны пытаются воспрепятствовать участию лидеров других государств в памятных мероприятиях.