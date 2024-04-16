Завод по производству снарядов загорелся в США

«Примерно в 15:00 по восточному стандартному времени (23:00 по московскому) <…> на заводе по производству боеприпасов армии в Скрантоне <…> вспыхнул крупный пожар», - написало издание.

По данным газеты, очевидцы опубликовали фотографии и видео, на котором из труб завода валит черный дым. General Dynamics подтвердила, что на предприятии был пожар, его потушили. Пострадавших нет.

Издание установило, что завод является одним из семи, снабжающих вооружением армию США. Предприятие производит крупнокалиберные и минометные снаряды, в том числе 155-миллиметровые боеприпасы, которые активно поставляют Украине.

США заявили о готовности вернуться к договору об СНВ, если Россия также будет придерживаться пунктов этого соглашения. РФ приостановила участие в ДСНВ в феврале прошлого года.