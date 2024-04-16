16 апреля 2024, 03:32

Завод по производству снарядов загорелся в США

Pixabay
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Крупный пожар вспыхнул на заводе по производству снарядов в городе Скрантон штата Пенсильвания. По информации компании-владельца завода General Dynamics, пострадавших нет, об этом сообщило издание The Atlas News.

«Примерно в 15:00 по восточному стандартному времени (23:00 по московскому) <…> на заводе по производству боеприпасов армии в Скрантоне <…> вспыхнул крупный пожар», - написало издание.

По данным газеты, очевидцы опубликовали фотографии и видео, на котором из труб завода валит черный дым. General Dynamics подтвердила, что на предприятии был пожар, его потушили. Пострадавших нет.

Издание установило, что завод является одним из семи, снабжающих вооружением армию США. Предприятие производит крупнокалиберные и минометные снаряды, в том числе 155-миллиметровые боеприпасы, которые активно поставляют Украине.

США заявили о готовности вернуться к договору об СНВ, если Россия также будет придерживаться пунктов этого соглашения. РФ приостановила участие в ДСНВ в феврале прошлого года.

США Пожары Заводы Армия
16 апреля 2024, 04:29
Полиция Грузии задержала на митинге 14 противников закона об иноагентах
РИА «Новости»
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Во время митинга в Тбилиси задержали 14 человек. Об этом сообщило МВД Грузии на официальном сайте.

Протестующие против закона об иноагентах собрались перед зданием парламента. Полиция неоднократно призывала митингующих к порядку и грозила применением спецсредств в случае неповиновения.

«Участники проигнорировали эти требования, нарушили общественный порядок, сопротивлялись правоохранителям и оскорбляли их», - сказано в заявлении министерства.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в первом чтении в марте, после чего в стране начались массовые акции протестов. Законопроект отозвали из парламента по решению властей.

Экс-президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Он призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии»

Грузия Законы Протесты Митинги Полиция Иноагенты
16 апреля 2024, 03:17
США заявили о готовности вернуться к договору об СНВ
РИА «Новости»
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В США заявили о готовности соблюдать российско-американский Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Доклад об этом решении разместили на сайте Государственного департамента.

В документе отметили, что Соединенные Штаты готовы вернуться к исполнению договора об СНВ в том случае, если Россия также будет придерживаться пунктов этого соглашения.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассуждать о судьбе ДСНВ сейчас бессмысленно из-за того, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы России.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.

Ядерное оружие США Россия
16 апреля 2024, 02:39
«Ввести в состояние стресса». Нетаньяху предупредил о «мудром» ответе Ирану
РИА «Новости»
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Израиль не будет эмоционально отвечать на ракетный удар Ирана. Об этом, как сообщила радиостанция Kan, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Израиль не будет эмоционально отвечать на ракетный удар Ирана. Об этом, как сообщила радиостанция Kan , заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состояние стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», - сказал Нетаньяху.

Ранее он поручил армии предложить цели в Иране, чтобы «послать сигнал». По его словам, Израиль не хочет разозлить международных союзников. Тем не менее ответ Ирану очень важен для государства, потому что он станет посланием всем, «кто хочет навредить».

Украина также очень опасается обострения ирано-израильского конфликта , ведь он прямым образом отразится на ней. Речь идет об американской помощи, которую могут свернуть в пользу Израиля.

Израиль Иран Ближний Восток Биньямин Нетаньяху
15 апреля 2024, 22:24
Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта
Unsplash
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает реализацию в 2024–2028 годах программы по развитию Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Указ определяет участников проекта и условия их деятельности.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять участие в создании российской космической станции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на успешной сотрудничество России и Белоруссии в космической отрасли, сообщили «Известия».

Кремль Белоруссия Александр Лукашенко Россия

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