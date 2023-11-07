Зависимость от ядерного топлива России назвали угрозой нацбезопасности США
США продолжают быть зависимыми от российского ядерного топлива, что вызывает серьезную озабоченность главы американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф. В интервью Financial Times она назвала это критической угрозой для национальной безопасности Штатов.
«Очень важно избавиться от нашей зависимости [в вопросе ядерной энергетики], особенно от России», - подчеркнула Хафф.
По ее словам, если США не предпримут никаких действий, Россия продолжит удерживать этот рынок. А это может повлечь негативный эффект для нацбезопасности Штатов, климата и энергетической независимости страны, добавила она.
Чиновница обратила внимание, что около 20% топлива, используемого реакторами США, идет по контрактам с российскими поставщиками. Такое положение дел, как призналась Хафф, вызывает серьезную озабоченность.
Россия на сегодня контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики, сказала она. По ее словам, на протяжении многих лет РФ выбрасывала дешевую продукцию из урана на мировые рынки, работая над тем, чтобы подорвать американские цепочки ядерных поставок.