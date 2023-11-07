Зависимость от ядерного топлива России назвали угрозой нацбезопасности США

«Очень важно избавиться от нашей зависимости [в вопросе ядерной энергетики], особенно от России», - подчеркнула Хафф.

По ее словам, если США не предпримут никаких действий, Россия продолжит удерживать этот рынок. А это может повлечь негативный эффект для нацбезопасности Штатов, климата и энергетической независимости страны, добавила она.

Чиновница обратила внимание, что около 20% топлива, используемого реакторами США, идет по контрактам с российскими поставщиками. Такое положение дел, как призналась Хафф, вызывает серьезную озабоченность.

Россия на сегодня контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики, сказала она. По ее словам, на протяжении многих лет РФ выбрасывала дешевую продукцию из урана на мировые рынки, работая над тем, чтобы подорвать американские цепочки ядерных поставок.