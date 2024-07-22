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По мнению Боуза, Запад веками мечтает «разорвать Россию на части» и «подчинить ее» себе.

«Украина стала просто еще одним коридором, чтобы попытаться сделать это вновь. И эта попытка снова провалилась», - заявил он.

Президент Сербии Александр Вучич заявил , что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, причем «намного быстрее, чем многие хотят видеть».

Его польский коллега Анджей Дуда ранее заявлял , что победа России на Украине может привести к полномасштабному боестолкновению с НАТО. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подавление России и нанесение ей стратегического поражения одной из целей НАТО.