03 января 2024, 04:10

Завершилось повторное голосование на 8 участках на выборах в сербскую Скупщину

РИА «Новости»
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Повторная процедура голосования в сербский парламент — Скупщину –завершилась на восьми избирательных участках. Об этом сообщило местное агентство Tanjug.

Республиканская избирательная комиссия (РИК) назначила на 2 января 2024 года повторное голосование на восьми избирательных участках из-за жалоб и технических проблем на прошедших 17 декабря 2023 года парламентских выборах. На тот момент они были признаны недействительными.

«Голосовали на двух участках в поселке Бачки-Петровац, трех в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави», - утончило агентство.

Окончательные итоги выборов станут известны 6 января.

Ранее нынешний сербский лидер заявил, что коалиция «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться» может получить 130 мандатов из 250. Это позволит депутатам сформировать новое правительство.

Коалиция лидирует на парламентских выборах с результатом 46,74%. Об этом стало известно после обработки 99,9% бюллетеней. На втором месте оппозиционный блок «Сербия против насилия», на третьем -коалиция «Ивица Дачич - премьер Сербии».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Сербии защитить волю своего народа. По его словам, сейчас страна отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности.

Повторная процедура голосования в сербский парламент - Скупщину –завершилась на восьми избирательных участках. Об этом сообщило местное агентство Tanjug.

Сербия Александр Вучич Выборы
03 января 2024, 04:48
«Прогресс невозможен». ХАМАС остановил переговоры с Израилем после убийства замглавы политбюро движения
РИА «Новости»
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Переговоры о мирном соглашении между Израилем и ХАМАС остановлены после убийства заместителя главы политбюро движения Салеха аль-Арури в Южном Бейруте. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания рассказали, что убийство аль-Арури изменило ситуацию, и теперь прогресс в достижении соглашения невозможен. В то же время посредники пытаются обеспечить продолжение переговоров, чтобы не допустить эскалации конфликта, в том числе, на севере Израиля. Продолжение переговоров будет, в том числе, зависеть от того, считает ли Израиль убийство Салеха аль-Арури своим достижением, сообщил Haaretz.

Во вторник, 2 января, израильский беспилотник атаковал опорного пункта «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате взрыва погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

Члены группировки «Хезболла» назвали атаку опорного пункта нападением на Ливан и пообещали ответить Израилю.

«Это преступление не останется без ответа и наказания», - заявили представители группировки.

Израиль Убийства Беспилотники Взрывы Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
03 января 2024, 04:28
Маск назвал самую большую опасность, с которой столкнется человечество
РИА «Новости»
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Американский миллиардер Илон Маск предупредил человечество об опасности, связанной с возникновением демографического коллапса. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, - это демографический коллапс», - так бизнесмен ответил на вопрос пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в ряде стран.

До этого Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего, «еще более безумным».

Американский бизнесмен регулярно делает заявления в социальной сети X, размышляя о будущем человечества. Например, он предложил на серьезной основе заняться покорением космоса, в том числе для переселения на другие планеты. Некоторые его заявления неоднозначно оценили рекламодатели, что сказалось на стоимости его соцсети - она подешевела более чем на 70%, если сравнить с моментом покупки.

В конце прошлого года Маск призвал сократить углеродные выбросы в ближайшие десятилетия, но при этом отметил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью, уточнил Piter TV.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет призвал Маска воспользоваться шансом и баллотироваться в президенты США.

Дети Илон Маск
03 января 2024, 04:07
Пассажиры автобуса в Литве устроили издевательства над русскоязычной женщиной
Freepik
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В социальных сетях разошлось видео, на котором пассажиры автобуса издеваются над русскоязычной женщиной. Предположительно, эти кадры сняли в Вильнюсе. Ролик в Telegram-канале опубликовал RT.

На видео несколько мужчин отобрали телефон у женщины и перекидывали его друг другу, сопровождая эти действия нецензурной бранью и криками: «Тут не Россия». Женщина на русском языке требовала отдать телефон. Остальные пассажиры автобуса не вмешивались в конфликт и никак не реагировали на происходящее.

Причина конфликта неизвестна. Точное место тоже. Но автор ролика подписал его словами «Только в Вильнюсе».

Во вторник, 2 января, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Киев не добился в конфликте с Россией тех результатов, на которые рассчитывал Запад. Теперь, по мнению политика, Украину ждет тяжелый год , а западным странам придется смириться, что события будут развиваться не по их сценарию.

Литва Видео Женщины Россия Автобусы
03 января 2024, 03:55
«Абсолютный кошмар». Всплеск чесотки на фоне дефицита лекарств произошел в Британии
РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения Великобритании зафиксировало резкий рост заболеваемости чесоткой на фоне дефицита медикаментов, причем их нехватка образовалась из-за конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Дерматологи, которые поговорили с Guardian, заявили, что ситуация стала „абсолютным кошмаром“: вспышки регистрируются в домах престарелых, лечебницах и студенческих общежитиях», - отметили в материале.

Прошлой осенью на севере страны зарегистрировали в два раза больше случаев чесотки, чем обычно. Специалисты связали быстрое распространение инфекции с логистическими проблемами, отразившимися на поставках лекарств, которые возникли из-за конфликта на Украине.

Ранее поляки пожаловались, что украинские беженцы завезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни.

Еще раньше, в сентябре 2023 года, начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончку заявил о росте числа людей, заразившихся легионеллезом , или «болезнью легионеров». Вспышка возникла в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной, а потом заболевание начало распространяться и на другие районы Польши.

Великобритания Болезни Лекарства Конфликт на востоке Украины

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