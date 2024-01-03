Завершилось повторное голосование на 8 участках на выборах в сербскую Скупщину
Повторная процедура голосования в сербский парламент — Скупщину –завершилась на восьми избирательных участках. Об этом сообщило местное агентство Tanjug.
Республиканская избирательная комиссия (РИК) назначила на 2 января 2024 года повторное голосование на восьми избирательных участках из-за жалоб и технических проблем на прошедших 17 декабря 2023 года парламентских выборах. На тот момент они были признаны недействительными.
«Голосовали на двух участках в поселке Бачки-Петровац, трех в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави», - утончило агентство.
Окончательные итоги выборов станут известны 6 января.
Ранее нынешний сербский лидер заявил, что коалиция «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться» может получить 130 мандатов из 250. Это позволит депутатам сформировать новое правительство.
Коалиция лидирует на парламентских выборах с результатом 46,74%. Об этом стало известно после обработки 99,9% бюллетеней. На втором месте оппозиционный блок «Сербия против насилия», на третьем -коалиция «Ивица Дачич - премьер Сербии».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Сербии защитить волю своего народа. По его словам, сейчас страна отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности.
Повторная процедура голосования в сербский парламент - Скупщину –завершилась на восьми избирательных участках. Об этом сообщило местное агентство Tanjug.