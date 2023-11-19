Завернутую в одеяло новорожденную девочку нашли в парке под Петербургом
В «Отдельном парке» в городе Пушкине в Санкт-Петербурге нашли младенца, завернутого в одеяло. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Происшествие случилось утром 17 ноября. Новорожденную девочку нашла женщина и вызвала полицию. На место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. В итоге ребенка госпитализировали.
«Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит», - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские выясняют, как ребенок оказался на территории общественного места без родителей.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело после обнаружения младенца в мусоропроводе. По неуточненным данным, мать родила мальчика в квартире жилого дома, а потом выбросила его в мусороприемник. В итоге ребенка нашли соседи, они увидели кровавые следы на лестничной площадке. На место происшествия вызвали полицию и медиков. Новорожденному оказали первую помощь.