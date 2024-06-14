14 июня 2024, 09:41

Завальный назвал срок принятия решения по строительству проекта «газового хаба» в Турции

Global Look Press
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Решения по строительству проекта «газового хаба» в Турции примут в 2024 году. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Его процитировало РИА «Новости».

Делегация Госдумы отправилась с рабочим визитом в Турцию. Представители нижней палаты парламента на месте ознакомились со строительством АЭС «Аккую» и провели ряд встреч.

«Этот процесс в работе. <…> Я думаю, все решения в этом году будут приняты. Потому что даны поручения глав государств (России и Турции - прим. ред.), работа ведется», - сказал он.

Завальный подчеркнул, что транзит российского газа по «Турецкому потоку» превысил 13 миллиардов кубометров в 2023 году.

Недавно в Европе снова заговорили о поставках российского газа. Страны и компании из Евросоюза обсуждают возможность импорта сырья из РФ через Украину после окончания соглашения с «Газпромом» в конце 2024 года.

Турция Газ Строительство Работа
14 июня 2024, 09:36
Турция рассмотрит предложение России об участии в проекте АЭС в Синопе
РИА «Новости»
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Россия согласилась принять участие в проекте новой АЭС в турецком Синопе, генподрядчиком объекта будет выступать местная компания. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Российская делегация посетила Турцию с рабочим визитом и ознакомилась со строительством АЭС «Аккую». Представители Госдумы также провели встречи в турецком парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов страны. Завальный отметил, что в Турции собираются возвести две атомные электростанции.

«Российская сторона хочет принять участие в проекте в Синопе. Это четыре блока - два блока по два блока», - объяснил он.

Парламентарий добавил, что Турция также рассматривает варианты строительства объектов с корейскими или китайскими визами.

Ранее президент Владимир Путин призвал создавать достойные условия для специалистов в атомной энергетике. Он напомнил, что в ряде стран сворачиваются исследования в области ядерной науки, закрываются атомные электростанции.

Турция Строительство Россия АЭС
14 июня 2024, 09:32
ЦАХАЛ применил средневековое оружие на границе с Ливаном
Global Look Press
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Израильская армия применила требушет — средневековую катапульту — на границе с Ливаном. Об этом сообщил CNN.

Необычное оружие использовали для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории. Требушеты практически перестали использовать еще с XVI века, отметили в СМИ.

Как пояснил израильский вещатель Kan , использование этой установки «не получило широкого распространения» и стало «местной инициативой». В корпорации предположили, что катапульту с зажигательным ядром применили для поджога растительности на границе, чтобы за ней не смогли скрыться бойцы ливанского движения «Хезболла».

Ранее, 12 июня, стало известно, что Ливан выпустил по Израилю около 90 снарядов. Местами это привело к пожарам. Некоторые снаряды упали на севере еврейского государства, другие удалось перехватить. В Израиле звучали сирены воздушной тревоги.

Израильская армия применила требушет - средневековую катапульту - на границе с Ливаном. Об этом сообщил CNN.

Израиль Оружие Армия
14 июня 2024, 09:15
Латинская Америка начала открываться идее дедолларизации — посол
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Страны Латинской Америки благодаря собственному опыту и ситуации в Европе осознали разрушительность влияния Запада. Они задумались о дедолларизации, заявил посол России в Парагвае Александр Писарев в статье для газеты ABC Color

Дипломат напомнил, что большинство стран региона заняли нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине. По его словам, Россия выступила не столько против соседней страны, сколько против стран коллективного Запада. Писарев заявил, что, осознав это и приняв во внимание собственный опыт, Латинская Америка стала все чаще признавать разрушительную роль западных стран.

«Есть растущая тенденция к укреплению политической независимости стран региона в построении интеграционных связей без идеологии, которые идут на пользу Латинской Америке, а не внешним игрокам. Постепенно открывается путь для идеи о дедолларизации», - сказал он.

Грядущий отказ от доллара спрогнозировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что США подорвали доверие к своей валюте, введя санкции против российских финансовых институтов.

Доллары США Международные отношения Запад Латинская Америка
14 июня 2024, 07:55
Байден странно повел себя на саммите G7 в Италии
Global Look Press
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Американский президент Джо Байден «заблудился» после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии. Об этом написали в газете The New York Post, опубликовав соответствующие кадры.

Американский президент Джо Байден «заблудился» после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии. Об этом написали в газете The New York Post , опубликовав соответствующие кадры.

Судя по видео, лидеры «Большой семерки» и другие европейские представители поприветствовали парашютистов. В это время Байден начал смотреть в другую сторону. Затем президент США сделал несколько шагов, отдалившись от группы лидеров. Он остановился рядом с одним из парашютистов и показал ему жест одобрения, смотря при этом по сторонам.

Премьер-министру Соединенных Штатов Джордже Мелони пришлось «возвращать» Байдена обратно к группе лидеров. Она взяла его за руку, повернула в нужном направлении и жестом дала понять, в какую сторону стоит смотреть. Затем группа лидеров собралась для совместной фотографии, а Байден надел свои темные очки, несмотря на то, что уже вечерело.

Президент США нередко становится героем мемов. В прошлом году на церемонии награждения премией центра Кеннеди он оговорился, вызвав волну шуток в Сети.

G7 Саммиты США Джо Байден

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