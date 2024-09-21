21 сентября 2024, 20:36

Затонувшую у берегов Сицилии яхту потребовали охранять из-за секретных данных

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Водолазы потребовали от властей Италии усиления охраны обломков затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian. Они утверждают, что в сейфах на судне могут храниться секретные данные, представляющие интерес для международных разведок. Об этом телеканалу CNN сообщили анонимные источники.

«Затонувшее судно… как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», - рассказали источники.

Водолазы потребовали от итальянских властей обеспечения безопасности обломков над и под водой при помощи систем подводного наблюдения.

Парусное судно Bayesian длиной 56 метров затонуло 19 августа недалеко от Сицилии, на борту находились 22 человека. Судно лежит на глубине 49 метров, примерно в 800 метрах от берега.

Италия Корабли
21 сентября 2024, 19:07
Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Партнерские отношения между Россией и Арменией соответствуют интересам народов обеих стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительном письме армянскому премьеру Николу Пашиняну.

Российский лидер поздравил премьера Армении с Днем независимости республики. Он пожелал ему здоровья и успехов, а всем жителям Армении - счастья и благополучия.

Пашиняна поздравил с праздником и председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества отвечает интересам обеих сторон.

Ранее руководство Армении подтвердило участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. Пашинян отметил, что страна не планирует входить в объединение, но принимает приглашение России на мероприятие. Всего на саммит приедут представители 30 государств, в том числе председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Армения Владимир Путин Михаил Мишустин Никол Пашинян
21 сентября 2024, 08:43
Китай послал НАТО в отставку вместе с генсеком
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
За 75 лет своего существования Североатлантический альянс не смог создать более мирный и безопасный порядок. Военно-политический блок должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом, сообщило китайское издание Global Times.

Скоро Столтенберг перестанет быть главным в НАТО. В штаб-квартире альянса 1 октября дела передадут новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Китайские журналисты отмечают, что НАТО существует 75 лет, но это не помогло сделать Европу и мир спокойнее и безопаснее.

«Напротив, „длительный мир“ был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета», - написали авторы статьи.

Журналисты считают, что НАТО должен был перестать существовать после окончания холодной войны. Выживание и развитие альянса зависели только от создания беспокойства по поводу безопасности и участия в конфликтах.

Ранее Столтенберг обвинил Россию в ухудшении отношений с НАТО. Альянс якобы «до последнего» пытался сохранять их и поддерживать диалог со страной, когда подписали акт Россия-НАТО.

Также генсек резко раскритиковал идею создания альтернативной европейской армии. Он предупредил, что это может усугубить существующий дефицит людских ресурсов в Североатлантическом альянсе.

Отставки НАТО Китай
21 сентября 2024, 04:04
Небензя назвал истинную цель взрывов в Ливане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Организаторы взрывов пейджеров в Ливане хотели спровоцировать «новую большую ближневосточную войну». Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации», - сказал Небензя.

После массовых взрывов гаджетов погибли не менее 37 человек в Ливане, около 3000 ливанцев получили ранения.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил в беседе с 360.ru, что Иран и Сирия придут на помощь Ливану после атак израильской армии. По его словам, США все время пытались рассорить страны Персидского залива между собой. В этот раз Иран обязательно не останется в стороне, потому что Израиль перешел все границы.

США Израиль Гаджеты Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия ООН Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 20:10
«Война неизбежна». Иран и Сирия встанут на защиту Ливана
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Иран и Сирия придут на помощь Ливану после израильских атак. Таким мнением с 360.ru поделился военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, они сформируют новую арабскую коалицию для противостояния Израилю.

«Деятельность американцев и израильтян очень грамотная была на Ближнем Востоке. Они пытались все время рассорить между собой страны Персидского залива: Иран и Сирию», - отметил он.

По мнению эксперта, в этот раз Иран точно не останется в стороне, ведь Израиль перешел все красные линии.

«На данном этапе, я думаю, лидер „Хезболлы“ акцентировал внимание, что война неизбежна», - подчеркнул он.

Ливан потрясла серия взрывов : детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», машины и мопеды обычных граждан. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч получили ранения.

Затем израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана и нанесла мощный удар по Бейруту. Обрушились два жилых дома, три человека погибли , 17 - попали в больницы. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал отомстить Израилю за теракт.

Израиль Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия Боевики Ближний Восток Ливан Взрывы пейджеров в Ливане

Новости по теме