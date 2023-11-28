Затонувшее судно у берегов Греции направлялось на Украину

На борту судна находилось 14 человек: 11 египтян, два сирийца и один индиец. Спасли только одного мужчину из Египта. Как сообщили СМИ, судно перевозило соль из Египта в Турцию.

При этом газета «Катимерини» выяснила, что затонувший водный транспорт был в «черном списке» международных контрольных органов, потому что два года назад стало известно о недействительности документов членов экипажа и в книге учета нефти были незаконные записи.

Также подозрения усилились, когда спасенный моряк рассказал охранникам, что в Стамбуле судно должны были заправить, после чего оно направилось бы на Украину.

Ранее, 24 октября, в Северном море у берегов ФРГ потерпело крушение грузовое судно Verity из Великобритании. Оно столкнулось с багамским контейнеровозом Polesie. Выжил только один член экипажа.