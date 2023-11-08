«Я не желаю ему зла, но не думаю, что [в 2024 году] он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Это своего рода конец», - сказала она.

Украина, по словам Квятковски, потеряла половину своего населения. Она призвала извлечь урок из произошедшего в этой стране.

В гибели помощника главкома Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова подполковник увидела признак разрушения политической и военной структуры. Карен Квятковски заявила, что украинских генералов занимает только их собственное выживание. Владимира Зеленского она назвала марионеткой США и заявила, что призывы Запада пойти навстречу России поставили его в ужасное положение.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что киевскому режиму придется согласиться на условия российской стороны. Он заявил, что Владимир Зеленский либо погибнет, либо уйдет в отставку.