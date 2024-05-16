16 мая 2024, 16:55

«Заставили замолчать». Победительницы конкурсов «Мисс США» отказались от титулов

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В Соединенных Штатах набирает обороты скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». Обе девушки решили отказаться от своих титулов, сообщил People.

По данным издания, с разницей в несколько дней две конкурсантки сложили свои титулы. В частности, «Мисс США 2023» Ноэлия Фойгт разместила пост о сложении титула 6 мая, объяснив решение психологическим состоянием.

Фанаты обратили внимание на первые буквы каждого предложения в публикации и увидели скрытое послание: «Меня заставили замолчать».

Через несколько дней «Юная мисс США» Умасофия Шривастава также отказалась от титула. Более того, менеджер по соцсетям «Мисс Америка» бросила работу на конкурсах.

«Я считаю, то, как нынешнее руководство говорит об обладателях титулов, неуместно и непрофессионально. Я против токсичности и любой травли на рабочем месте», - пояснила она.

Позже матери победительниц конкурса выступили с заявлением в эфире Good Morning America. Они заявили, что их дочери столкнулись с сексуальными домогательствами и травлей. Атмосферу на конкурсе они назвали токсичной.

Ранее победительница конкурса красоты «Мисс Япония - 2024» Каролина Шиино отказалась от своего титула. Причиной тому послужили новости в прессе о ее романе с женатым мужчиной.

В Соединенных Штатах набирает обороты скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране - «Мисс США» и «Юная мисс США». Обе девушки решили отказаться от своих титулов, сообщил People.

США Скандалы конкурсы
16 мая 2024, 17:14
Может говорить, но сильно устает. Появились новые сведения о состоянии Фицо
Global Look Press
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Состояние премьер-министра Словаки Роберта Фицо, на которого совершили покушение, остается тяжелым. Об этом сообщил избранный президент республики Петер Пеллегрини, чьи слова привел ТАСС.

Глава правительства был на волосок от смерти. Пеллегрини разрешили поговорить с Фицо лишь несколько минут. Премьер в состоянии разговаривать, но сильно устает.

«Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим», - рассказал Пеллегрини.

Премьер-министру Словаки проведут еще одну операцию. Брюшное кровотечение удалось остановить. Сейчас Фицо принимает разжижающие кровь лекарства.

Покушение на главу правительства совершили 15 мая после заседания кабмина. Когда премьер вышел к общественности, в него выстрелили несколько раз. Нападавшим оказался 71-летний писатель, активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 16:01
Болгария решила отсудить у «Газпрома» 400 млн евро
РИА «Новости»
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Компания «Булгаргаз» собирается отсудить у «Газпрома» около 400 миллионов евро за прекращение поставок еще два года назад. Об этом рассказал на брифинге министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что, опираясь на условия договора, компания передаст претензии «Газпром экспорту» и потребует в короткий срок урегулировать проблему.

«Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», - подчеркнул министр.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин потребовал перевести все выплаты за экспорт отечественного газа в недружественные страны на рубли. Власти Болгарии отказалась следовать этим условиям. Поэтому российская компания прекратила поставлять топливо «Булгаргазу».

По итогам прошлого года «Газпром» установил рекордный рост выручки. Речь идет о трех триллионах 520 миллиардах рублей, что на 3,2% выше показателя 2022 года.

Евро Экспорт Газ Болгария Газпром
16 мая 2024, 15:35
«Прекрасный цветок». Си Цзиньпин высказался о российской музыке
РИА «Новости»
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Национальная музыка России и Китая является сокровищем мировой цивилизации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил о китайской традиции выражать свои чувства с помощью музыки и восхитился российской музыкальной культурой.

«Русская музыкальная культура глубока и обладает огромной притягательной силой. Национальная музыка двух стран - прекрасный цветок в саду мировой цивилизации», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Лидер Китая добавил, что артисты обеих стран исполнят на концерте различные произведения, в том числе знаменитые песни «Подмосковные вечера» и «Катюша».

Ранее издание Ura.ru обратило внимание, что организаторы переговоров президента Владимира Путина и Си Цзиньпина украсили столы антуриумами. Эти цветы являются китайским символом изобилия и гостеприимства. Согласно традициям Китая, растения благоприятно влияют на привлечение прибыли и создают миролюбивую и доброжелательную атмосферу.

Песни Россия Музыка Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 15:12
Премьеру Словакии проведут еще одну операцию
Global Look Press
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Премьер-министру Словакии Роберту Фицо проведут еще одну операцию. Об этом сообщило издание Pravda.

«Брюшное кровотечение у Фицо остановлено, но его ждет операция на бедре», - отметили авторы материала.

Фицо принимает лекарства, разжижающие кровь. Как уточнили журналисты, эти препараты могут вызвать проблемы. О чем именно идет речь, авторы не указали.

Покушение на убийство премьера Словакии совершили 15 мая. Фицо вышел с заседания правительства, когда из толпы в него несколько раз выстрелили. Политика доставили в больницу на вертолете. Стрелявшим оказался 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Ему уже предъявили обвинение в умышленном покушении на убийство премьер-министра.

Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии. Его жизнь находится под угрозой , несмотря на действия врачей.

Убийства Больницы Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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