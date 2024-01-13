13 января 2024, 17:56

«Заслуживают широкого осуждения». Россия призвала воздержаться от провокаций на Тайване

Unsplash
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Россия призывает «внешние  силы» воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привели на сайте министерства.

Отношения между сторонами Тайваньского пролива - это внутренне дело Китая, подчеркнула дипломат.

«Попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества», - добавила Захарова.

Она заявила, что МИД России призывает воздержаться от любых провокационных действий, которые подрывают международную безопасность и региональную стабильность. Захарова подчеркнула, что позиция РФ остается неизменной: российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Новоизбранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ выступил за диалог с КНР и сохранение мира и стабильности в регионе. Он пообещал защитить остров от запугивания и угроз.

МИД РФ Тайвань Выборы
13 января 2024, 19:05
Латвия допустила увеличение количества депортируемых россиян вдвое
Unsplash
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Число россиян, которых планируют депортировать из Латвии, может увеличиться вдвое по сравнению с изначально планируемым количеством. Об этом сообщил портал Baltijas Balss со ссылкой на главу латвийского МВД Рихардса Козловскиса.

Ранее местные власти заявили о намерении выдворить более 1,1 тысячи граждан России, чьи виды на жительство в Латвии перестали действовать 1 сентября из-за новых поправок. Отмечается, что список фамилий может расшириться в начале апреля, когда станет известно, сколько россиян не подадут заявки на получение ВНЖ до 31 марта. По словам Козловскиса, речь будет идти о тех людях, которые не сдали экзамен по латышскому языку со второй попытки и больше не стали ничего предпринимать.

Ранее Латвия депортировала 82-летнего российского пенсионера, назвав его угрозой безопасности страны. Пожилого мужчину уже встретили на границе, ему помогут власти Псковской области.

Латвия
13 января 2024, 19:02
ЦАХАЛ ударил по военным объектам «Хезболлы» в Ливане
Unsplash
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Израильские ВВС поразили инфраструктуру движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские силы ударили по источникам пусков ракет, а также военным объектам в районе населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Ярине.

«Ряд пусков с территории Ливана в сторону разных районов северного Израиля был выявлен сегодня ранее. <…> Солдаты ЦАХАЛ нанесли удары по источникам пусков», - указали в пресс-службе.

В израильской армии пояснили, что действия боевиков «Хезболлы» нарушили резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.

«ЦАХАЛ будет продолжать защищать свои границы от любой угрозы», - подчеркнули ВС Израиля.

Ранее израильские военнослужащие ликвидировали высокопоставленного командира «Хезболлы» Виссама аль-Тавиля. Агентство Reuters предположило, что гибель военного спровоцирует еще более серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению востоковеда Станислава Тарасова, удары по территории Ливана могут обернуться для Израиля расширением конфликта. Он напомнил, что ливанское движение превосходит по силе палестинскую организацию ХАМАС.

Израиль Ракеты Военные Конфликт Израиля и Палестины
13 января 2024, 18:47
Китай резко отреагировал на итоги тайваньских выборов
Unsplash
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Китай будет решительно противостоять действиям, которые направлены на достижение независимости Тайваня. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на китайских властей, которые таким образом отреагировали на итоги выборов на острове.

Китай будет решительно противостоять действиям, которые направлены на достижение независимости Тайваня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на китайских властей, которые таким образом отреагировали на итоги выборов на острове.

КНР также пообещала бороться с вмешательством внешних сил. Страна решила работать с политическими партиями и всеми слоями тайваньского общества для содействия сотрудничеству.

На выборах главы Тайваня лидировал представитель правящей партии Лай Циндэ, которого Китай считает «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Его оппонентами были два политика, представляющие оппозиционную партию Гоминьдан и Тайваньскую народную партию. Лай Циндэ заверил, что под его руководством Тайвань будет идти по пути демократии, а не авторитаризма, написало издание Focus Taiwan.

Китай Тайвань Выборы
13 января 2024, 18:39
Пашинян назвал заявления Азербайджана серьезным ударом по мирному процессу
РИА «Новости»
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Недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева стали ударом по отношениям с Арменией. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его процитировало издание Armen Press.

Пашинян принял участие в заседании инициативной группы партии «Гражданское соглашение» в городе Гавар, где и прокомментировал слова азербайджанского лидера.

Пашинян напомнил об Алма-Атинской декларации, по которой страны признают территориальную целостность друг друга в границах, существовавших в 1991 году. Он также упомянул о договоренностях между Арменией и Азербайджаном, достигнутых по итогам встреч в Праге и Сочи в 2022 году и переговоров в Брюсселе в 2023 году.

«Почему я рассматриваю недавние заявления Азербайджана как удар? То, что они говорят на высшем уровне, прямо противоречит этой логике и этому соглашению», - указал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил несогласие с мнением Армении по лимитации границ. Он предложил создать экспертные группы для определения границ между странами.

Армения Переговоры Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан

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