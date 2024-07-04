Заседание совета глав государств-членов ШОС началось в Астане
В Астане стартовало заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило РИА «Новости».
В мероприятии приняли участие главы государств и члены правительств России, Индии, Казахстана, Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Туркменистана, Турции, Объединеных Арабских Эмиратов, Катара, Азербайджана, Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана, а также генеральный секретарь ШОС.
Саммит проходит под девизом \"Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию\".
Участники мероприятия подпишут пакет из 24 совместных документов, примут итоговые заявления и декларацию, подтверждающие приверженность участников объединения принципам единства и добрососедства.