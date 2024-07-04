Заседание совета глав государств-членов ШОС началось в Астане

Идею формирования новой системы евразийской безопасности обсудят на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, об идее создания новой системы евразийской безопасности говорил глава государства Владимир Путин. Песков заверил, что эту тему затронут на саммите.

«Обязательно будет упомянута», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как уточнил Песков, диалог с партнерами на эту тему уже идет. Он продвигается поэтапно, добавил пресс-секретарь.

Накануне Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС. Он уже провел встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым , а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Дмитрий Песков уточнял, что вопрос расширения ШОС станет одним из ключевых тем саммита. А новым участником организации будет Белоруссия.