Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля в Рафахе пройдет 28 мая
Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям удара израильской армии по лагерю палестинцев в Рафахе, состоится 28 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мероприятие пройдет в закрытом режиме. На нем обсудят гибель десятков палестинцев, находившихся в лагере беженцев.
«Алжир запросил заседание в связи с событиями в Рафахе. Оно ожидается завтра во второй половине дня», - сказал источник агентства.
Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ обязаны прекратить военную операцию в Рафахе , которая, как он подчеркнул, способна привести к уничтожению народа Палестины.