Заседание СБ ООН прервали из-за землетрясения

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Тряску в зале Совбеза ощутили около 17:20 по московскому времени. Дипломаты и журналисты встревожились, звучали вопросы: «Что это было?». Ход заседания прервался на несколько секунд.

Последствия землетрясения оцениваются.

На Тайване 3 апреля произошло самое мощное землетрясение за 25 лет. Магнитуда составила 7,2. Известно о девяти погибших и 1038 пострадавших.

Позже, 4 апреля, землетрясение магнитудой 6,0 случилось в Японии. В ночь на четверг подземные толчки начались в китайской провинции Цинхай (магнитуда - 5,5).