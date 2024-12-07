Защита границы или подготовка солдат? Что делают бойцы «Вагнера» в Белоруссии

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Он напомнил, что одна часть группировки ушла в Африку, другая - в Белоруссию. Бойцы находятся там уже год и три месяца. Луговой сообщил, что они обучают коллег из Союзного государства.

«Методично, системно занимаются подготовкой всех силовых структур. И МВД, и военных подразделений», - рассказал командир.

Луговой назвал бойцов ЧВК «Вагнер» лучшими педагогами. Он выразил уверенность, что благодаря сотрудничеству с ними белорусские службы дадут достойный отпор потенциальному противнику.

«Поэтому, думаю, что белорусские ребята уже готовы к возможной встрече. Я не исключаю», - сказал он.

Тему укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии обсудили участники заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко заключили договор о взаимных гарантиях безопасности и анонсировали размещение ракетного комплекса «Орешник».