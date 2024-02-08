08 февраля 2024, 04:07

Зарубежные партнеры заинтересовались совместной с РФ работой над Checkmate

РИА «Новости»
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Зарубежные партнеры решили совместно с Россией разработать легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в беседе с РИА «Новости».

«Его основное преимущество перед немногочисленными иностранными аналогами - открытая архитектура, что позволяет в рамках технологического сотрудничества создать перспективную машину», - заявил он.

По его словам, специалисты обсуждают вероятность интеграции авионики, бортовых систем и иностранных средств поражения.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции российские военные опробуют новейшие антиматериальные винтовки России МЦ-572. Как заявили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы», сейчас оружие испытывают, проверяют его работоспособность в различных условиях.

В августе прошлого года создатели винтовки заявили, что в сравнительных испытаниях она превзошла американскую Barrett в четыре раза по показателю точности.

Военные Россия Оружие
08 февраля 2024, 03:25
Дым заметили на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» в Японии
Unsplash
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На атомной электростанции «Цуруга» в Японии заметили дым. Об этом сообщил телеканал NHK.

Дым зафиксировали в месте турбинного отсека на первом энергетическом блоке. По данным правоохранителей, никто не пострадал. C 2017 года на первом энергоблоке проводят работы по демонтажу реактора.

Япония АЭС
08 февраля 2024, 02:53
Миллиардер Фридман выиграл суд у своей домработницы
РИА «Новости»
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Российский предприниматель Михаил Фридман выиграл суд у своей домработницы, которой он перестал платить после введенных против него санкций. Об этом написала британская газета The Telegraph.

«Российский миллиардер, попавший под санкции, выиграл по трудовому спору в суде против своей домработницы после того, как судья постановил, что платить ей было бы уголовным преступлением», - сообщили в издании.

Домработница бизнесмена на момент введения против него санкций находилась в декретном отпуске. Британское правительство заморозило счета Фридмана, лишив его средств для оплаты содержания обслуживающего персонала. И он перестал платить домработнице раньше, чем она была уволена.

«Судья постановил, что она просто „жертва процесса“», - написали авторы статьи.

Ранее суд Лондона отклонил иск Фридмана , просившего разрешить ему дополнительно тратить 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц на обслуживание особняка.

Лондон Великобритания Суд Преступления Санкции
08 февраля 2024, 00:20
Маск возмутился из-за желания Евросоюза ввести санкции против Такера Карлсона
Global Look Press
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Миллиардер Илон Маск возмутился из-за сообщения, что Евросоюз рассматривает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение бизнесмен высказал в соцсети Х.

Такую реакцию у бизнесмена вызвало сообщение издания Newsweek, которое написало, что ЕС рассматривает санкции против Карлсона за интервью с Путиным. Маск отметил, что это «действительно тревожно».

«Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», - написал Маск.

Карлсон взял интервью у президента Путина еще 6 февраля. Эту информацию журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предположительно, материал выйдет 8 февраля.

Санкции Интервью Евросоюз Илон Маск Владимир Путин Такер Карлсон
07 февраля 2024, 23:48
«Начали следить». Американский журналист — о последствиях интервью Карлсона с Путиным
РИА «Новости»
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Агентство нацбезопасности США начало следить за журналистом Такером Карлсоном, когда узнало о его намерениях взять интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал обозреватель Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted.

«За Такером Карлсоном начали следить сотрудники АНБ. Он узнал об этом, когда еще в прошлом году, работая на Fox News, хотел взять интервью у Владимира Путина», - заявил он.

По словам Морриса, администрация нынешнего президента Штатов Джо Байдена не желала, чтобы Карлсон общался с Путиным, поэтому за журналистом начали следить. Потом утекли данные из его электронных писем.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Такер Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с российским лидером. В качестве ограничения, вероятно, выступит запрет на въезд в государства ЕС.

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