Зарубежные партнеры заинтересовались совместной с РФ работой над Checkmate
Зарубежные партнеры решили совместно с Россией разработать легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в беседе с РИА «Новости».
«Его основное преимущество перед немногочисленными иностранными аналогами - открытая архитектура, что позволяет в рамках технологического сотрудничества создать перспективную машину», - заявил он.
По его словам, специалисты обсуждают вероятность интеграции авионики, бортовых систем и иностранных средств поражения.
Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции российские военные опробуют новейшие антиматериальные винтовки России МЦ-572. Как заявили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы», сейчас оружие испытывают, проверяют его работоспособность в различных условиях.
В августе прошлого года создатели винтовки заявили, что в сравнительных испытаниях она превзошла американскую Barrett в четыре раза по показателю точности.