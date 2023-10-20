«Запятнаны кровью». Китай обвинил США в смерти мирных людей в Газе

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«Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью <…> Соединенные Штаты несут наибольшую ответственность в этом отношении и не могут уклониться от нее», - отмечается в материале.

Авторы публикации указали, что США часто говорят о правах человека, но раскрывают свое истинное лицо, «когда дело доходит до насущного момента», когда попирается право мирных людей на жизнь.

Журналисты считают также, что решение Соединенных Штатов ударило по авторитету Совета безопасности ООН.

Ранее, 18 октября, Совбез ООН отклонил проект резолюции Бразилии по Ближнему Востоку именно из-за применения права вето со стороны Соединенных Штатов. США были единственной страной, проголосовавшей против, - 12 членов СБ были «за», Россия и Британия воздержались.