Запущенный на орбиту спутник Ирана Chamran-1 подал первые сигналы

В космос аппарат доставила твердотопливная ракета-носитель Qaem-100, созданная аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции.

Спутник Chamran-1 в ходе миссии протестирует аппаратные и программные системы для проверки технологий орбитального маневрирования. Кроме того, во время его работы иранские специалисты оценят использование двигателей на холодном газе в космосе.

В последний раз Иран проводил запуск спутника в январе. Тогда ракета-носитель Qaem-100 вывела на орбиту аппарат Soraya.

В конце декабря 2022 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Одной из целей договора назвали общую работу над проектированием и строительством спутников.