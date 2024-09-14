14 сентября 2024, 16:43

Запущенный на орбиту спутник Ирана Chamran-1 подал первые сигналы

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Разработанный иранскими компаниями исследовательский спутник Chamran-1 успешно завершил выход на орбиту и вышел на связь с Землей. Об этом сообщило агентство IRNA.

В космос аппарат доставила твердотопливная ракета-носитель Qaem-100, созданная аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции.

Спутник Chamran-1 в ходе миссии протестирует аппаратные и программные системы для проверки технологий орбитального маневрирования. Кроме того, во время его работы иранские специалисты оценят использование двигателей на холодном газе в космосе.

В последний раз Иран проводил запуск спутника в январе. Тогда ракета-носитель Qaem-100 вывела на орбиту аппарат Soraya.

В конце декабря 2022 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Одной из целей договора назвали общую работу над проектированием и строительством спутников.

Космические спутники Иран Космос
14 сентября 2024, 14:52
В США выдра пыталась утащить ребенка под воду
Unsplash
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В штате Вашингтон выдра напала на мать с ребенком, гулявших по берегу. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Животное схватило ребенка и попыталось утащить на дно. Женщина вступилась за него, и выдра начала ее кусать. Зверь преследовал их и после того, как они убежали от берега.

Ребенка с укусами и ссадинами отправили в больницу. Выдру выловили и усыпили. Была ли она бешеной, еще предстоит выяснить.

По словам биологов, выдры редко нападают на людей. За последние 10 лет таких инцидентов в штате зафиксировали шесть. Причиной нападения чаще всего становятся попытки животного защитить территорию или пропитание.

В июле российская прокуратура начала проверку из-за того, что участники реалити-шоу «Последний герой» поймали и съели выдру.

США Дети Животные
14 сентября 2024, 02:19
Байден не стал задумываться над словами Путина
РИА «Новости»
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Предостережение президента России Владимира Путина в адрес Запада не тронуло американского лидера Джо Байдена. Он сказал об этом на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщила газета The Guardian.

Политики встретились в Вашингтоне. После речи Стармера журналисты спросили, как Байден отнесся к заявлениям Путина о прямом вовлечении Запада в украинский конфликт и ответных мерах на снятие запрета с ударов по России.

«Я не думаю много о Путине», - сказал он.

В отличие от Байдена, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признался, что воспринял предупреждение российского президента всерьез. Однако, по его словам, США поступят по собственному усмотрению.

Из-за риска эскалации англосаксы до сих пор не дали Украине разрешение использовать западное оружие для ударов по России , сообщило издание ITV. Этот вопрос стал одной из ключевых тем встречи Байдена со Стармером.

США Белый дом в США Владимир Путин Джо Байден
14 сентября 2024, 01:46
Маск создал личную секретную службы из-за сталкеров и угроз
Freepik
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Американский предприниматель Илон Маск создал личную «мини-спецслужбу» и ежегодно тратит миллионы долларов на охрану. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренние документы Tesla и осведомленные источники.

Такое решение Маск принял на фоне участившихся угроз убийством и преследующих его сталкеров. Он создал собственную секретную службу Foundation Security и теперь его «охраняют как главу государства». Телохранителей подбирают из числа бывших военных с боевым опытом.

Бизнесмен лишь создавал впечатление «бесшабашного человека», путешествующего по миру и встречающегося с мировыми лидерами и магнатами. В частной жизни Маск «все больше запирался за растущей армией вооруженных телохранителей», причем даже в туалет в офисе соцсети X он не ходит без охраны.

«Маск и его компании Tesla и SpaceX платили миллионы долларов в год за его безопасность», - говорится в материале.

Издание отметило, что другие сверхбогатые люди так не заботятся о собственной безопасности. Известный предприниматель и инвестор Уоррен Баффет уже много лет пользуется услугами только одного телохранителя.

Ранее Маск заявил, что человечество спасут от вымирания многоразовые ракеты-носители Starship.

США Доллары США Илон Маск
14 сентября 2024, 01:10
«Не извергается, а сочится». Потерявший пенис мужчина рассказал о сексе с женой
Freepik
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Мужчина, потерявший пенис в результате аварии, поделился подробностями своей сексуальной жизни и отношениями с женой. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

По его словам, ему ампутировали половой орган четыре года назад. После операции он столкнулся с серьезными психологическими трудностями. Он перестал чувствовать себя мужчиной и хотел развестись с женой. Первый год был самым тяжелым.

«Я чувствовал, что никогда больше не смогу смотреть на свою жену», - признался он.

Со временем они вместе с супругой адаптировались к изменениям в своей интимной жизни и сумели ее наладить.

По словам мужчины, они начали пользоваться фаллоимитаторами и уделять больше времени прелюдиям. Если говорить об ампутированном органе, то теперь сперма не извергается, а «сочится», но его супруге это нравится. Что касается самого мужчины, то он наслаждается от стимуляции простаты.

Пользователи в комментариях написали, что восхищаются мужчиной и супругой, которая его поддержала в такой непростой период жизни.

Ранее в Ливане получил пищевое отравление после секса с женой.

Мужчины Секс

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