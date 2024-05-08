Запущенные хуситами беспилотники ликвидировали в Аденском заливе

«Хуситы запустили три беспилотные воздушные системы над Аденским заливом из контролируемых хуситами районов в Йемене <…> Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету над Аденским заливом», - заявила пресс-служба.

Беспилотники нейтрализовали. Один из них сбили силы CENTCOM, другой - корабль западной коалиции. Третий не достиг цели и потерпел крушение в Аденском заливе. О судьбе ракеты военные не сообщили, но уточнили, что информация о повреждениях судов не поступала.

Движение «Ансар Алла» атаковало суда в Аденском заливе и Красном море. Из-за этого США и Великобритания при поддержке других стран в январе нанесли удар по Йемену , но взаимные атаки не прекратились.