Запущенная КНДР ракета могла нести разведывательный спутник

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Японские военные обнаружили северокорейскую ракету после срабатывания сигналов системы оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава рекомендовали укрыться в зданиях или под землей во избежание травм из-за падения обломков.

Позже J-Alert указала, что ракета КНДР покинула воздушное пространство Японии. Эвакуацию людей в Окинаве отменили.

При этом агентство Yonhap , ссылаясь на военных Южной Кореи, сообщило, что запуск спутника стал третьей попыткой КНДР.

«Северная Корея запустила в южном направлении то, что называет военным разведывательным спутником», - указали в публикации.

До этого республика уведомляла Береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря.

Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно выразил опасения насчет разработки в Северной Корее твердотопливной ракеты. По его словам, данная ситуация может привести к повышению возможностей неожиданного удара.