Запрет США на торговлю металлами из России сочли политизированным
Введенный в США запрет на торговлю никелем, медью и алюминием из России является полностью политизированным решением. Об этом РИА «Новости» заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Очередной жесткий запрет за торговлю алюминием, медью и никелем из России является политизированным и неоправданным шагом. Этот поступок - даже не выстрел в ногу, а просто пальба без разбора, - сказал он.
Дипломат предположил, что США надеются на стабильные цены на эти металлы внутри самой страны.
«Американская администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу международных рынков и подключает сателлитов к режиму ограничений. США малюют нелегитимные шаги как намерение показать лидерство в сдерживании России, а также попытку помешать проведению специальной операции на Украине», - добавил Антонов.
Минфин США в пятницу объявил о запрете на ввоз в страну меди, алюминия и никеля российского происхождения. При этом ограничение не затрагивает металлы, которые произвели до 13 апреля.