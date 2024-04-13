13 апреля 2024, 11:18

Запрет США на торговлю металлами из России сочли политизированным

РИА «Новости»
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Введенный в США запрет на торговлю никелем, медью и алюминием из России является полностью политизированным решением. Об этом РИА «Новости» заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Очередной жесткий запрет за торговлю алюминием, медью и никелем из России является политизированным и неоправданным шагом. Этот поступок - даже не выстрел в ногу, а просто пальба без разбора, - сказал он.

Дипломат предположил, что США надеются на стабильные цены на эти металлы внутри самой страны.

«Американская администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу международных рынков и подключает сателлитов к режиму ограничений. США малюют нелегитимные шаги как намерение показать лидерство в сдерживании России, а также попытку помешать проведению специальной операции на Украине», - добавил Антонов.

Минфин США в пятницу объявил о запрете на ввоз в страну меди, алюминия и никеля российского происхождения. При этом ограничение не затрагивает металлы, которые произвели до 13 апреля.

США Санкции Россия Металлы
13 апреля 2024, 10:33
Бывшего американского посла приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
Unsplash
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Суд в США вынес приговор бывшему американскому послу в Боливии Мануэлю Роче. Он проведет 15 лет в тюрьме за шпионаж в пользу Кубы, сообщил телеканал CNN.

В декабре 2023 года Роче предъявили обвинения. По данным генпрокурора США, дипломат более 40 лет собирал сведения для кубинских властей.

В марте 2024 года 73-летний Роча согласился признал вину в шпионаже. Он рассказал федеральному судьбе, что был тайным агентом и работал на иностранное правительство.

Весной прошлого года ФСБ задержала американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Он работал на территории России, собирая сведения в пользу США.

Гершковича отправили под арест до 30 июня. Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет «наказание» за арест журналиста.

США Суд Боливия
13 апреля 2024, 10:32
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок в секторе Газа
Global Look Press
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Израильские военные в субботу, 13 апреля, ликвидировали в секторе Газа ракетные установки, нацеленные центральную часть страны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

«Истребители нанесли массированный удар по трем пусковым установкам с 20 ракетами в Газе, готовым к запуску по центральной части Израиля», - отметил в ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что 162-я дивизия армии продолжает целенаправленные операции в палестинском анклаве. В течение прошлых суток военные Израиля уничтожили несколько членов ХАМАС и разрушили ряд объектов инфраструктуры движения.

Несколько дней назад стало известно, что во время авиаудара израильской армии по сектору Газа погибли трое сыновей и несколько внуков руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее египетские СМИ сообщили об определенных договоренностях Израиля и ХАМАС по урегулированию конфликта.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины
13 апреля 2024, 09:40
Австрия призвала граждан покинуть Иран
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Министерство иностранных дел Австрии призвало граждан отказаться от поездок в Иран из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Ведомство также попросило покинуть страну тех, кто там уже находится. Информацию разместили на сайте МИД.

«В связи с нынешней напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни можно ожидать повышенный уровень опасности», - отметили в ведомстве.

Австрийские авиакомпании отменили полеты в Тегеран до 18 апреля.

Эскалация ближневосточного конфликта усилилась после удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего погибли два генерала КСИР и пять офицеров.

Иранские власти назвали атаку терактом и пообещали ответить на этот удар. США, поддерживающие Израиль, предостерегли Тегеран от возмездия , напомнив о последствиях.

Австрия Иран
13 апреля 2024, 08:24
Реакторную установку энергоблока № 4 ЗАЭС перевели в «холодный останов»
РИА «Новости»
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Реакторную установку энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции перевели в режим «холодный останов» утром 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС

«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации», - подчеркнули представители ЗАЭС.

По их информации, радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах природных значений «Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии „холодный останов“», - уточнили в пресс-службе.

«Холодный останов» - это безопасный режим, при котором реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

За последнюю неделю ЗАЭС неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Удары ВСУ по атомному объекту обсудят на заседании Совбеза ООН 15 апреля.

АЭС Запорожская АЭС

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