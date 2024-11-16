16 ноября 2024, 14:19

Запрет России на поставки урана ударит по энергетике США

РИА «Новости»
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Запрет России на поставки обогащенного урана в США может негативно сказаться на американской энергетике, ценах на энергоносители, а также на международные отношения в целом. Об этом сообщило издание Daily Wrap.

Автор публикации отметил, что доля российских поставок от всего импорта ядерного топлива в США составила почти 35%. Запрет на поставки урана, вероятно, повлияет на стабильность поставок и цены на энергоносители в США, поскольку придется искать других поставщиков.

Данный запрет может вызвать еще большую напряженность между Западом и Россией, а также способен побудить другие страны, использующие российский уран, пересмотреть свои энергетические стратегии, уточнили журналисты.

Ранее австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила о прекращении поставок газа со стороны «Газпрома». Информацию подтвердил канцлер Карл Нехаммер.

США Международные отношения Торговля Россия
16 ноября 2024, 13:30
Захарова призвала сенаторов от Демпартии США расследовать убийство Джона Кеннеди
Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала сенаторам США от Демократической партии заняться расследованием убийства своего однопартийца и бывшего президента Джона Кеннеди, а также членов его семьи. Заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чем речь», - заявила Захарова.

Также она отметила, что сенаторам стоило бы приступить к расследованию коррупционных связей действующего президента Джо Байдена и его семьи, а также его спонсирование Украины.

Таким образом она ответила на призывы сенаторов от Демпартии расследовать контакты Маска с Россией.

Ранее Захарова назвала позицию Польши по Украине «адским цинизмом». Она предупредила, что скоро «разговоры об Украине» могут быть «без украинцев».

США Мария Захарова МИД РФ Джо Байден Демократическая партия США
16 ноября 2024, 12:06
Систему «все включено» в Турции назвали вредной для здоровья
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Популярная в турецких отелях система «все включено» плохо влияет на путешественников. Из-за нее туристы редко выходят из отеля и много едят, заявил РИА «Новости» президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

По его словам, такой отдых только вредит здоровью.

«Не выходить из отеля и постоянно кушать. Это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны», - объяснил эксперт.

Устаоглу предложил вместо популярного формата организовывать работу двух-трех небольших ресторанов, где посетители могли бы выбрать блюда по «своему вкусу и карману». Он также сравнил отели системы «все включено» с промышленными объектами, где сотрудники круглосуточно бегают с подносами.

Ранее отельер усомнился в том, что после отмены формата в Турцию перестанут ездить российские туристы. Владельцы гостиниц устали от системы «все включено», и ситуация вокруг нее вызывает беспокойство, подчеркнул Устаоглу.

Турция Туризм
16 ноября 2024, 11:25
Сбежавший из столицы президент Абхазии пообещал встретиться с жителями родного села
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Президент Абхазии Аслан Бжания сейчас находится в родном селе Тамыш. Он планирует провести встречу с местными жителями, сообщил ТАСС.

Пресс-служба администрации президента опровергла данные о том, что абхазский лидер сбежал в Россию. По ее информации, Бжания находится в Тамыше с вечера 15 ноября.

Он покинул Сухум после ультиматума оппозиции. Протестующие потребовали его отставки в течение часа. В случае отказа сторонники оппозиции пригрозили пойти к зданию МВД, в котором находился Бжания.

Через некоторое время появились сообщения о бегстве президента в другую страну.

Митинги в центре Сухума прошли днем 15 ноября. Протестующие выступали против политики действующего президента и инвестиционного соглашения с Россией. Во время беспорядков пострадали 13 человек , трое из них попали в больницу. В Минздраве Абхазии подтвердили, что медицинская помощь потребовалась участникам штурма парламента.

Абхазия Протесты в Абхазии
16 ноября 2024, 09:34
Оппозиция Абхазии объявила о бегстве президента
РИА «Новости»
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Президент Абхазии Аслан Бжания покинул страну. Об этом сообщил один из лидеров оппозиции Леван Микаа.

«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», - процитировал его Telegram-канал «D News Абхазия».

В итоге, как сообщил Микаа, переговоры между властями и оппозицией прекращены. Если президент не выйдет на связь, то парламент рассмотрит вопрос о его отставке.

Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии прошли митинги. Участники протестов требовали отклонить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией и отставки президента Бжании. Оппозиционеры подчеркивали, что акции направлены не против России, а против политики действующего президента.

Ране абхазское издание «Республика» сообщило, что Бжания согласился уйти в отставку после требований со стороны протестующих. Оппозиционеры предложили властям два варианта разрешения кризиса.

Абхазия Оппозиция Протесты в Абхазии Аслан Бжания

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