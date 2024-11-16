Запрет России на поставки урана ударит по энергетике США
Запрет России на поставки обогащенного урана в США может негативно сказаться на американской энергетике, ценах на энергоносители, а также на международные отношения в целом. Об этом сообщило издание Daily Wrap.
Автор публикации отметил, что доля российских поставок от всего импорта ядерного топлива в США составила почти 35%. Запрет на поставки урана, вероятно, повлияет на стабильность поставок и цены на энергоносители в США, поскольку придется искать других поставщиков.
Данный запрет может вызвать еще большую напряженность между Западом и Россией, а также способен побудить другие страны, использующие российский уран, пересмотреть свои энергетические стратегии, уточнили журналисты.
Ранее австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила о прекращении поставок газа со стороны «Газпрома». Информацию подтвердил канцлер Карл Нехаммер.