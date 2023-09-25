Запрет России на экспорт топлива обернется трудностями для Грузии и Турции

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Грузия закупала 81,1% необходимого объема российского топлива. Турция за несколько последних лет нарастила поставки дизеля РФ до 7,8 миллиона тонн. Однако после запрета на экспорт страны оказались вынуждены искать альтернативу.

При этом ограничение может обернуться подорожанием топлива на рынке Европы. На торгах ICE стоимость дизеля выросла на 4,5% - свыше 1000 долларов за тонну. Грузия, помимо РФ, с начала 2023 года приобрела 116 тысяч тонн топлива в Румынии. Еще 52 тысячи тонн поставил Азербайджан. Страна может нарастить импорт топлива через эти государства.

Но Бразилии и Турции оказалось легче найти новых продавцов, так как страны не находились в сильной зависимости от нефтепродуктов России. Они также могут увеличить собственные перерабатывающие мощности.

Ранее первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин указал, что запрет на экспорт бензина и дизеля Россия ввела бессрочно. Такое решение обеспечит быстрый эффект на оптовые цены из-за переизбытка топлива на внутреннем рынке.

Правительство 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.