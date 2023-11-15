Запрет на экспорт станков и химикатов. ЕС подготовил 12-й пакет антироссийских санкций

Читайте нас в:

ЕС предлагает запретить ввозить на территорию России литиевые батареи, термостаты, двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял о планах представить 15 ноября свои предложения по 12-му пакету антироссийских санкций. Его согласовывали почти пять месяцев.

Политолог Александр Дудчак отметил, что новые запреты в основном направлены на пресечение обхода ранее введенных санкций. В ЕС поработали над списком компаний, которые помогают перевозить нефть.

Новый пакет антироссийских санкций также коснется ряд физлиц и алмазов. Последнее приведет к обвалу стоимости камней и замещению природных минералов синтетикой, а участники рынка быстро потеряют свой бизнес.